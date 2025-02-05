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Понад 100 обшуків та більше ніж десяток затриманих: наркокартель "накрили" під час масштабної спецоперації

Київ • УНН

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Правоохоронці ліквідували злочинну організацію, яка виробляла амфетамін у 18 нарколабораторіях та легалізувала кошти через підставних осіб. Під час обшуків вилучено наркотики, валюту та елітні авто.

Правоохоронці провели масштабну двоетапну спецоперацію з ліквідації злочинної організації, яка через банківські рахунки підставних осіб легалізовувала мільйонні прибутки, повідомили у Нацполіції у середу, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, ділки фасували та поширювали прекурсор, що використовувався для виготовлення амфетаміну у промислових масштабах. Товар збували через поштові відправлення або "майстер-клади".

Так він потрапляв в мережу з 18 нарколабораторій, що діяли у шести регіонах країни.

Щомісяця з цієї сировини виробляли понад 60 кг амфетаміну, який розповсюджували безконтактним шляхом через анонімні телеграм-канали. Місячний прибуток угруповання сягав 18 млн грн.

Під час спецоперації проведено понад 100 обшуків у десяти областях і Києві. Вилучено елітні авто, 80 тисяч доларів у різній валюті, 60 кг канабісу, 7 кг "а-PVP", 3,5 кг амфетаміну, 900 таблеток "MDMA", а також підставні банківські рахунки та сімкарти.

За сприяння Державної податкової служби правоохоронці викрили і окрему групу зловмисників, які займалися легалізацією незаконних доходів у Києві. Вони знаходили громадян, які за винагороду погоджувалися надати свої персональні дані для відкриття банківських рахунків та створювали особисті кабінети у мобільних додатках. Саме на ці рахунки надходили мільйонні прибутки від незаконного продажу прекурсорів для виробництва амфетаміну. 

Таким способом фігуранти використали понад тисячу підставних осіб. З їхніх рахунків протягом року було виведено понад 200 мільйонів гривень на два депозитні криптогаманці, які згодом обготівкували на Кіпрі.

Слідчі поліції зібрали достатньо доказів і оголосили про підозру 16 фігурантам наркокартелю. 11 фігурантів затримані.

Залежно від ступеня участі, вони притягуються до відповідальності за наступними статтями Кримінального кодексу України:

•⁠ ⁠ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

•⁠ ⁠ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

•⁠ ⁠ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);

•⁠ ⁠ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)

Доповнення

Державна податкова служба допомогла правоохоронцям викрити схему легалізації доходів міжрегіонального наркокартелю на понад 200 млн грн. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
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