Понад 100 обшуків та більше ніж десяток затриманих: наркокартель "накрили" під час масштабної спецоперації

Правоохоронці провели масштабну двоетапну спецоперацію з ліквідації злочинної організації, яка через банківські рахунки підставних осіб легалізовувала мільйонні прибутки, повідомили у Нацполіції у середу, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, ділки фасували та поширювали прекурсор, що використовувався для виготовлення амфетаміну у промислових масштабах. Товар збували через поштові відправлення або "майстер-клади".

Так він потрапляв в мережу з 18 нарколабораторій, що діяли у шести регіонах країни.

Щомісяця з цієї сировини виробляли понад 60 кг амфетаміну, який розповсюджували безконтактним шляхом через анонімні телеграм-канали. Місячний прибуток угруповання сягав 18 млн грн.

Під час спецоперації проведено понад 100 обшуків у десяти областях і Києві. Вилучено елітні авто, 80 тисяч доларів у різній валюті, 60 кг канабісу, 7 кг "а-PVP", 3,5 кг амфетаміну, 900 таблеток "MDMA", а також підставні банківські рахунки та сімкарти.

За сприяння Державної податкової служби правоохоронці викрили і окрему групу зловмисників, які займалися легалізацією незаконних доходів у Києві. Вони знаходили громадян, які за винагороду погоджувалися надати свої персональні дані для відкриття банківських рахунків та створювали особисті кабінети у мобільних додатках. Саме на ці рахунки надходили мільйонні прибутки від незаконного продажу прекурсорів для виробництва амфетаміну.

Таким способом фігуранти використали понад тисячу підставних осіб. З їхніх рахунків протягом року було виведено понад 200 мільйонів гривень на два депозитні криптогаманці, які згодом обготівкували на Кіпрі.

Слідчі поліції зібрали достатньо доказів і оголосили про підозру 16 фігурантам наркокартелю. 11 фігурантів затримані.

Залежно від ступеня участі, вони притягуються до відповідальності за наступними статтями Кримінального кодексу України:

•⁠ ⁠ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

•⁠ ⁠ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

•⁠ ⁠ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);

•⁠ ⁠ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)

Доповнення

Державна податкова служба допомогла правоохоронцям викрити схему легалізації доходів міжрегіонального наркокартелю на понад 200 млн грн.