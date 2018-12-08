Боксер Усик сыграл в шахматы с чемпионом мира Кроуфордом

Боксеры сыграли в шахматы. Украинец - черными, а американец - белыми. Партия завершилась ничьей.

Примечательно, что интеллектуальный поединок сопровождался песней "Eye of the Tiger", которая приобрела популярность после выхода фильма "Рокки" в 1976 году.

Напомним, что Василий Ломаченко считает Кроуфорда лучшим боксером планеты вне зависимости от весовой категории.

Как сообщал УНН, именно Кроуфорд является лидером обновленного боксерского рейтинга BoxRec.