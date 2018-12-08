Боксер Усик сыграл в шахматы с чемпионом мира Кроуфордом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик и его коллега обладатель титула WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд решили попробовать себя в другом виде спорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook украинца.
Боксеры сыграли в шахматы. Украинец - черными, а американец - белыми. Партия завершилась ничьей.
Примечательно, что интеллектуальный поединок сопровождался песней "Eye of the Tiger", которая приобрела популярность после выхода фильма "Рокки" в 1976 году.
Напомним, что Василий Ломаченко считает Кроуфорда лучшим боксером планеты вне зависимости от весовой категории.
Как сообщал УНН, именно Кроуфорд является лидером обновленного боксерского рейтинга BoxRec.