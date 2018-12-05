Боксер Гвоздик здійснив стрімкий ривок у світовому рейтингу BoxRec
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (15-0, 12 КО) завдяки перемозі над Адонісом Стівенсоном (29-1-1, 25 KO) здійснив значний ривок у рейтингу кращих боксерів планети, інформує УНН з посиланням на BoxRec.
Українець заробив 300 очок завдяки перемозі над Адонісом Стівенсоном та покращив своє перебування у рейтингу відразу на 55 сходинок — з 68 до 13 сходинки. Натомість Стівенсон перемістився на 53 рядок.
Примітно, що в топ-15 рейтингу представлені троє українців. Крім Гвоздика це Олександр Усик — 3-й та Василь Ломаченко — 5-й.
Серед інших українців Сергій Дерев’янченко — 82-й, Артем Далакян — 92-й, Віктор Постол — 148-й.
Додамо також, лідером списку є американець Теренс Кроуфорд.