Боксер Гвоздик совершил стремительный рывок в мировом рейтинге BoxRec
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) благодаря победе над Адонисом Стивенсоном (29-1-1, 25 KO) совершил значительный рывок в рейтинге лучших боксеров мира, информирует УНН со ссылкой на BoxRec.
Украинец заработал 300 очков благодаря победе над Адонисом Стивенсоном и улучшил свое пребывание в рейтинге сразу на 55 ступеней — с 68 до 13 ступени. Зато Стивенсон переместился на 53 строчку.
Примечательно, что в топ-15 рейтинга представлены трое украинцев. Кроме Гвоздика это Александр Усик — 3-й и Василий Ломаченко — 5-й.
Среди других украинском Сергей Деревянченко — 82-й, Артем Далакян — 92-й, Виктор Постол — 148-й.
Добавим также, лидером списка является американец Теренс Кроуфорд.