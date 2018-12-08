Боксер Усик зіграв у шахи із чемпіоном світу Кроуфордом
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик та його колега володар титулу WBO в напівсередній вазі американець Теренс Кроуфорд вирішили спробувати себе в іншому виді спорту. Про це інформує УНН з посиланням на Facebook українця.
Боксери зіграли в шахи. Українець – чорними, а американець – білими. Партія завершилася нічиєю.
Примітно, що інтелектуальний поєдинок супроводжувався піснею "Eye of the Tiger", яка набула популярності після виходу фільму "Роккі" в 1976 році.
Нагадаємо, що Василь Ломаченко вважає Кроуфорда найкращим боксером планети в незалежності від вагової категорії.
Як повідомляв УНН, саме Кроуфорд є лідером оновленого боксерського рейтингу BoxRec.