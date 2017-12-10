Ломаченко назвав найкращого боксера сучасності
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко розповів, кого вважає кращим боксером сучасності, незалежно від вагової категорії (pound-for-pound), повідомляє УНН з посиланням на ESPN.
"Ні, я не вважаю себе кращим боксером світу. Якщо ми говоримо про перший номер "pound-for-pound", то в моєму рейтингу це місце належить Теренсу Кроуфорду", - наголосив українець.
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Варто відзначити, що Кроуфорд в нинішньому рейтингу pound-for-pound займає друге місце після Геннадія Голвокіна, Ломаченко – 3-й, майбутній суперник українця Рігондо – 4-й.
Зауважимо, що 30-річний Кроуфорд є абсолютним чемпіоном світу в 1-й півсередній ваговій категорії.
Нагадаємо, що в ніч з 9-го на 10 грудня Ломаченко проведе в Нью-Йорку бій із Гільєрмо Рігондо.