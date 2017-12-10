Ломаченко назвал лучшего боксера современности
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко рассказал, кого считает лучшим боксером современности, независимо от весовой категории (pound-for-pound), сообщает УНН со ссылкой на ESPN.
"Нет, я не считаю себя лучшим боксером мира. Если мы говорим о первом номере" pound-for-pound ", то в моем рейтинге это место принадлежит Теренсу Кроуфорд", - отметил украинец.
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Стоит отметить, что Кроуфорд в нынешнем рейтинге pound-for-pound занимает второе место после Геннадия Голвокина, Ломаченко - 3-й, будущий соперник Украинский Ригондо - 4-й.
Заметим, что 30-летний Кроуфорд является абсолютным чемпионом мира в 1-й полусреднем весе.
Напомним, что в ночь с 9-го на 10 декабря Ломаченко проведет в Нью-Йорке бой с Гильермо Ригондо.