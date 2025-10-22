Бойцы СБС успешно остановили штурм оккупантов на ключевом направлении, враг понес значительные потери

$41.740.01
48.470.19
ukenru
07:30 • 5562 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
05:34 • 16293 просмотра
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго
05:20 • 18749 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
22 октября, 00:40 • 29135 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21 октября, 21:57 • 41860 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 41995 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 34162 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
21 октября, 17:01 • 31549 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
21 октября, 14:07 • 32616 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
21 октября, 13:53 • 63584 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.4м/с
75%
750мм
Популярные новости
В Киеве взрывы: работает противовоздушная оборона21 октября, 22:19 • 28999 просмотра
россияне атаковали Киев баллистикой, зафиксирован пожар – Кличко21 октября, 22:30 • 26497 просмотра
армия рф ударила по инфраструктуре Запорожья - ОВА21 октября, 22:43 • 25577 просмотра
Вызов медиков, пожары в разных районах: что известно о последствиях ночной атаки на Киев21 октября, 22:59 • 29484 просмотра
Знак зодиака Скорпион: магнетическая энергетика и стратегический умPhoto05:30 • 20205 просмотра
публикации
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка07:30 • 5566 просмотра
Знак зодиака Скорпион: магнетическая энергетика и стратегический умPhoto05:30 • 20227 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto21 октября, 13:53 • 63587 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 67883 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202621 октября, 06:03 • 66525 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Николя Саркози
Ульф Кристерссон
Актуальные места
Украина
Запорожье
Соединённые Штаты
Одесская область
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 21512 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 36657 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 46617 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 37061 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 92849 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
Золото
BFM TV
МиГ-31

Бойцы СБС успешно остановили штурм оккупантов на ключевом направлении, враг понес значительные потери

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Бойцы Сил беспилотных систем 20-й отдельной бригады К-2 остановили штурм российских оккупантов на одном из ключевых направлений. Враг понес значительные потери, включая 432 единицы живой силы, 4 танка, 8 бронемашин и 6 артиллерийских установок.

Бойцы СБС успешно остановили штурм оккупантов на ключевом направлении, враг понес значительные потери

Бойцы Сил беспилотных систем 20-й отдельной бригады К-2 успешно остановили попытку штурма со стороны российских оккупантов на одном из ключевых направлений. Благодаря точным ударам дронов, разведке и слаженным действиям, враг понес значительные потери и был вынужден отступить. Об этом сообщают СБС в Telegram, пишет УНН.

Несмотря на попытки оккупантов нарастить интенсивность штурмовых действий на одном из ключевых направлений, операторы 20-й отдельной бригады К-2 успешно остановили их продвижение. Благодаря высокоточным ударам, организованной разведке и слаженным действиям противник потерял возможность прорыва и был вынужден отступить

- говорится в сообщении.

Среди целей, пораженных подразделением К-2 в октябре:

 • 432 единицы живой силы противника;

 • 4 танка;

 • 8 бронемашин;

 • 6 артиллерийских установок.

Отмечается, что операторы 20-й отдельной бригады К-2 продемонстрировали образцовую эффективность в отражении атак, уничтожая живую силу, бронетехнику и тяжелое вооружение противника, что обеспечило стабилизацию фронта на этом участке.

СБУ уничтожила два легкомоторных самолета врага, перехватывавших украинские дальнобойные дроны21.10.25, 18:32 • 12344 просмотра

Ольга Розгон

Война в Украине
Война в Украине
Столкновения
Telegram