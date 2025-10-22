Бойцы СБС успешно остановили штурм оккупантов на ключевом направлении, враг понес значительные потери
Киев • УНН
Бойцы Сил беспилотных систем 20-й отдельной бригады К-2 остановили штурм российских оккупантов на одном из ключевых направлений. Враг понес значительные потери, включая 432 единицы живой силы, 4 танка, 8 бронемашин и 6 артиллерийских установок.
Бойцы Сил беспилотных систем 20-й отдельной бригады К-2 успешно остановили попытку штурма со стороны российских оккупантов на одном из ключевых направлений. Благодаря точным ударам дронов, разведке и слаженным действиям, враг понес значительные потери и был вынужден отступить. Об этом сообщают СБС в Telegram, пишет УНН.
Несмотря на попытки оккупантов нарастить интенсивность штурмовых действий на одном из ключевых направлений, операторы 20-й отдельной бригады К-2 успешно остановили их продвижение. Благодаря высокоточным ударам, организованной разведке и слаженным действиям противник потерял возможность прорыва и был вынужден отступить
Среди целей, пораженных подразделением К-2 в октябре:
• 432 единицы живой силы противника;
• 4 танка;
• 8 бронемашин;
• 6 артиллерийских установок.
Отмечается, что операторы 20-й отдельной бригады К-2 продемонстрировали образцовую эффективность в отражении атак, уничтожая живую силу, бронетехнику и тяжелое вооружение противника, что обеспечило стабилизацию фронта на этом участке.
СБУ уничтожила два легкомоторных самолета врага, перехватывавших украинские дальнобойные дроны21.10.25, 18:32 • 12344 просмотра