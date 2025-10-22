Бійці СБС успішно зупинили штурм окупантів на ключовому напрямку, ворог зазнав значних втрат
Київ • УНН
Бійці Сил безпілотних систем 20-ї окремої бригади К-2 зупинили штурм російських окупантів на одному з ключових напрямків. Ворог зазнав значних втрат, включаючи 432 одиниці живої сили, 4 танки, 8 бронемашин та 6 артилерійських установок.
Бійці Сил безпілотних систем 20-ї окремої бригади К-2 успішно зупинили спробу штурму з боку російських окупантів на одному з ключових напрямків. Завдяки точним ударам дронів, розвідці та злагодженим діям, ворог зазнав значних втрат і був змушений відступити. Про це повідомляють СБС у Telegram, пише УНН.
Незважаючи на спроби окупантів наростити інтенсивність штурмових дій на одному з ключових напрямків, оператори 20-ї окремої бригади К-2 успішно зупинили їх просування. Завдяки високоточним ударам, організованій розвідці та злагодженим діям противник втратив можливість прориву й був змушений відступити
Серед цілей, уражених підрозділом К-2 у жовтні:
• 432 одиниці живої сили противника;
• 4 танки;
• 8 бронемашин;
• 6 артилерійських установок.
Зазначається, що оператори 20-ї окремої бригади К-2 продемонстрували зразкову ефективність у відбитті атак, знищуючи живу силу, бронетехніку та важке озброєння противника, що забезпечило стабілізацію фронту на цій ділянці.
СБУ знищила два легкомоторні літаки ворога, що перехоплювали українські далекобійні дрони21.10.25, 18:32 • 12344 перегляди