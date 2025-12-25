$42.100.05
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 16858 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 22493 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 16076 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 23015 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 29678 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 18587 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 19931 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 35791 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 51426 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 70989 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Бойцы Нацгвардии уничтожили российский "Солнцепёк" стоимостью $8 млн

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В рамках недавней операции пилоты Lasar’s Group сожгли очередной ТОС-1А “Солнцепёк”. Цель работала по передовым позициям Сил обороны Украины.⁣⁣

Бойцы Нацгвардии уничтожили российский "Солнцепёк" стоимостью $8 млн

Бойцы Национальной гвардии Украины (НГУ) уничтожили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" российских оккупационных войск. Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко, информирует УНН.

Подробности

По его словам, выследили вражескую систему защитники из рядов подразделения ударных БпЛА Lasar’s Group.

В рамках недавней операции пилоты Lasar’s Group сожгли очередной ТОС-1А "Солнцепек". Цель работала по передовым позициям Сил обороны Украины. Когда техника противника наносила огонь, ее зафиксировала аэроразведка 32 ОМБр. После получения информации от побратимов пилоты тяжелых бомберов Lasar’s Group точно отработали по вражеской цели

– рассказал Пивненко.

Он добавил, что "Солнцепек" – это тяжелая огнеметная система, которая стреляет термобарическими боеприпасами. Ее назначение – уничтожение легкобронированной, автомобильной техники, а также зданий и сооружений. Стоимость такой установки составляет около 8 миллионов долларов.

Напомним

ГУР Минобороны сообщило о поражении вражеских истребителей Су-30 и Су-27 на российском военном аэродроме под Липецком. Операция, реализованная представителем движения сопротивления, вывела из строя два самолета стоимостью до 100 миллионов долларов.

20 вражеских FPV-дронов за две минуты: в Генштабе показали редкие кадры боев в Покровске21.12.25, 14:02 • 8310 просмотров

Вадим Хлюдзинский

