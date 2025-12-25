Бойцы Нацгвардии уничтожили российский "Солнцепёк" стоимостью $8 млн
Киев • УНН
В рамках недавней операции пилоты Lasar’s Group сожгли очередной ТОС-1А “Солнцепёк”. Цель работала по передовым позициям Сил обороны Украины.
Бойцы Национальной гвардии Украины (НГУ) уничтожили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" российских оккупационных войск. Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко, информирует УНН.
Подробности
По его словам, выследили вражескую систему защитники из рядов подразделения ударных БпЛА Lasar’s Group.
В рамках недавней операции пилоты Lasar’s Group сожгли очередной ТОС-1А "Солнцепек". Цель работала по передовым позициям Сил обороны Украины. Когда техника противника наносила огонь, ее зафиксировала аэроразведка 32 ОМБр. После получения информации от побратимов пилоты тяжелых бомберов Lasar’s Group точно отработали по вражеской цели
Он добавил, что "Солнцепек" – это тяжелая огнеметная система, которая стреляет термобарическими боеприпасами. Ее назначение – уничтожение легкобронированной, автомобильной техники, а также зданий и сооружений. Стоимость такой установки составляет около 8 миллионов долларов.
