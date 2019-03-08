Богослужение УГКЦ 7 апреля во Софии Киевской не состоится из-реставрационные работы

"В четверг, 7 марта, состоялась встреча Главы Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейшего Святослава с Предстоятелем Православной церкви Украины Блаженнейшим Епифанием. Во время встречи, предстоятелей Церквей было сообщено о том, что Софийский собор, главная святыня Украины, будет в ближайшее время недоступен для богослужений ни одной из Церквей, поскольку в нем начинаются реставрационные работы.В связи с этим мы вынуждены констатировать, что богослужение нашей Церкви 7 апреля 2019 года в соборе Святой Софии в Киеве не состоится", - сообщили в УГКЦ.



Как сообщал УНН, в Мынкульте заявили, что в Софийском соборе с 18 марта продолжатся ремонтно-реставрационные работы.



Ранее Синод УПЦ принял решение о литургии УГКЦ в Софийском соборе.

Напомним, патриарх Филарет призвал главу УГКЦ Блаженнейшего Святослава отказаться от проведения паломничества и совершения Божественной Литургии в соборе Святой Софии.

Как сообщал УНН, митрополит Епифаний направил письмо главе УГКЦ Блаженнейшему Святославу.