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Богослужение УГКЦ 7 апреля во Софии Киевской не состоится из-реставрационные работы

Богослужение УГКЦ 7 апреля во Софии Киевской не состоится из-реставрационные работы

Киев  •  УНН

 • 11093 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Богослужение Украинской греко-католической церкви 7 апреля во Софийском соборе не произойдет в связи с началом реставрационных работ в Софии Киевской. Об этом сообщили УНН в Департаменте информации УГКЦ.

"В четверг, 7 марта, состоялась встреча Главы Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейшего Святослава с Предстоятелем Православной церкви Украины Блаженнейшим Епифанием. Во время встречи, предстоятелей Церквей было сообщено о том, что Софийский собор, главная святыня Украины, будет в ближайшее время недоступен для богослужений ни одной из Церквей, поскольку в нем начинаются реставрационные работы.В связи с этим мы вынуждены констатировать, что богослужение нашей Церкви 7 апреля 2019 года в соборе Святой Софии в Киеве не состоится", - сообщили в УГКЦ.

Как сообщал УНН, в Мынкульте заявили, что в Софийском соборе с 18 марта продолжатся ремонтно-реставрационные работы.

Ранее Синод УПЦ принял решение о литургии УГКЦ в Софийском соборе.

Напомним, патриарх Филарет призвал главу УГКЦ Блаженнейшего Святослава отказаться от проведения паломничества и совершения Божественной Литургии в соборе Святой Софии.

Как сообщал УНН, митрополит Епифаний направил письмо главе УГКЦ Блаженнейшему Святославу.

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