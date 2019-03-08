Богослужіння УГКЦ 7 квітня у Софії Київській не відбудеться через реставраційні роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Богослужіння Української греко-католицької церкви 7 квітня у Софійському соборі не відбудеться у зв'язку з початком реставраційних робіт в Софії Київській. Про це УНН повідомили у Департаменті інформації УГКЦ.
"У четвер, 7 березня, відбулася зустріч Глави Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Святослава з Предстоятелем Православної церкви України Блаженнішим Епіфанієм. Під час зустрічі, предстоятелів Церков було повідомлено про те, що Софійський собор, головна святиня України, буде найближчим часом недоступний для богослужінь жодної із Церков, оскільки у ньому розпочинаються реставраційні роботи.У зв’язку з цим ми змушені констатувати, що богослужіння нашої Церкви 7 квітня 2019 року у соборі Святої Софії у Києві не відбудеться", - повідомили в УГКЦ.
Як повідомляв УНН, у Мынкульті заявили, що у Софійському соборі з 18 березня продовжаться ремонтно-реставраційні роботи.
Раніше, Синод УПЦ ухвалив рішення щодо літургії УГКЦ у Софійському соборі.
Нагадаємо, патріарх Філарет закликав главу УГКЦ Блаженнішого Святослава відмовитися від проведення прощі та звершення Божественної Літургії у соборі Святої Софії.
Як повідомляв УНН, митрополит Епіфаній надіслав лист главі УГКЦ Блаженнійшому Святославу.