У Софійському соборі з 18 березня продовжиться реставрація - Мінкульт
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У Софійському соборі з 18 березня продовжаться ремонтно-реставраційні роботи. Про це УНН повідомили у прес-службі Міністерства культури України.
"На сьогодні експлуатація пам’ятки здійснюється у складних інженерно-геологічних і екологічних умовах, в умовах вібраційно-шумового навантаження, неконтрольованої сучасної забудови та небезпечної експлуатації сильно зношених інженерних мереж в місті-мегаполісі. Реставраційні роботи згідно технологічних вимог розпочнуться з 18 березня", - повідомили у прес-службі.
Раніше, Синод УПЦ ухвалив рішення щодо літургії УГКЦ у Софійському соборі.
Нагадаємо, патріарх Філарет закликав главу УГКЦ Блаженнішого Святослава відмовитися від проведення прощі та звершення Божественної Літургії у соборі Святої Софії.
Як повідомляв УНН, митрополит Епіфаній надіслав лист главі УГКЦ Блаженнійшому Святославу. Після повернення Блаженнійший Святослав з-за кордону до України планується особиста зустріч очільників Церков.