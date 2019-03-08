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У Софійському соборі з 18 березня продовжиться реставрація - Мінкульт

У Софійському соборі з 18 березня продовжиться реставрація - Мінкульт

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КИЇВ. 8 березня. УНН. У Софійському соборі з 18 березня продовжаться ремонтно-реставраційні роботи. Про це УНН повідомили у прес-службі Міністерства культури України.

"На сьогодні експлуатація пам’ятки здійснюється у складних інженерно-геологічних і екологічних умовах, в умовах вібраційно-шумового навантаження, неконтрольованої сучасної забудови та небезпечної експлуатації сильно зношених інженерних мереж в місті-мегаполісі. Реставраційні роботи згідно технологічних вимог розпочнуться з 18 березня", - повідомили у прес-службі. 

Раніше, Синод УПЦ ухвалив рішення щодо літургії УГКЦ у Софійському соборі.

Нагадаємо, патріарх Філарет закликав главу УГКЦ Блаженнішого Святослава відмовитися від проведення прощі та звершення Божественної Літургії у соборі Святої Софії.

Як повідомляв УНН, митрополит Епіфаній надіслав лист главі УГКЦ Блаженнійшому Святославу. Після повернення Блаженнійший Святослав з-за кордону до України планується особиста зустріч очільників Церков.

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