В Софийском соборе с 18 марта продолжится реставрация - Минкульт
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В Софийском соборе с 18 марта продолжатся ремонтно-реставрационные работы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Министерства культуры Украины.
"На сегодня эксплуатация памятники осуществляется в сложных инженерно-геологических и экологических условиях, в условиях вибрационно-шумовой нагрузки, неконтролируемой современной застройки и опасной эксплуатации сильно изношенных инженерных сетей в городе-мегаполисе. Реставрационные работы согласно технологических требований начнутся с 18 марта", - сообщили в пресс-службе.
Ранее Синод УПЦ принял решение о литургии УГКЦ в Софийском соборе .
Напомним, патриарх Филарет призвал главу УГКЦ Блаженнейшего Святослава отказаться от проведения паломничества и совершения Божественной Литургии в соборе Святой Софии.
Как сообщал УНН, митрополит Епифаний направил письмо главе УГКЦ Блаженнейшему Святославу. По возвращении Блаженнейший Святослав из-за границы в Украину планируется личная встреча руководителей Церквей.