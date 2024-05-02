Боевой вылет F-16 не состоится в первый же день - Евлаш

Прибытие F-16 в Украину не означает мгновенного боевого вылета. Подготовка инфраструктуры и оценка оперативной ситуации определят готовность самолетов к выполнению задач. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона в четверг, передает корреспондент УНН.

Как только они зайдут в Украину, это не значит, что в первый же день произойдет боевой вылет. Мы будем смотреть на оперативную обстановку. Готовится также наша инфраструктура, чтобы принять эти самолеты, поставить их на правильное обслуживание - рассказал спикер ВС ВСУ.

Он говорит, что должны быть определенные смежные меры, для того, чтобы F-16 смогли эффективно выполнять свои задачи.

Напомним

Спикер ВС ВС Украины Илья Евлаш заявил, что истребители F-16 начнут эксплуатироваться в Украине "после Пасхи", но не уточнил точной даты, поскольку она несколько раз менялась.