Бойовий виліт F-16 не відбудеться в перший же день - Євлаш
Київ • УНН
Прибуття F-16 в Україну не означає, що вони негайно приступлять до виконання бойових завдань, оскільки підготовка інфраструктури та оцінка оперативної обстановки визначатимуть їхню готовність до виконання завдань, за словами речника Повітряних сил Збройних сил України.
Прибуття F-16 в Україну не означає миттєвого бойового вильоту. Підготовка інфраструктури та оцінка оперативної ситуації визначать готовність літаків до виконання завдань. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону у четвер, передає кореспондент УНН.
Як тільки вони зайдуть в Україну, це не означає, що в перший же день відбудеться бойовий виліт. Ми будемо дивитися на оперативну обстановку. Готується також наша інфраструктура, аби прийняти ці літаки, поставити їх на правильне обслуговування
Він каже, що мають бути певні суміжні заходи, для того, аби F-16 змогли ефективно виконувати свої завдання.
Нагадаємо
Речник ПС ЗС України Ілля Євлаш заявив, що винищувачі F-16 почнуть експлуатуватися в Україні "після Пасхи", але не уточнив точної дати, оскільки вона кілька разів змінювалася.