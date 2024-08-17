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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевики в Нигерии похитили по меньшей мере 20 студентов-медиков

Боевики в Нигерии похитили по меньшей мере 20 студентов-медиков

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 22:27  •  2021 просмотра

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Вооруженные боевики похитили по меньшей мере 20 студентов-медиков в штате Бенуэ, Нигерия. Инцидент произошел во время путешествия студентов на конференцию в штат Энугу, полиция расследует дело.

В североцентральной части Нигерии боевики похитили по меньшей мере 20 студентов-медиков, которые ехали на конференцию. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Указано, что вооруженные люди похитили студентов в штате Нигерии Бенуэ на пути в штат Энугу. В полиции сообщили, что сейчас расследуют инцидент.

На севере Нигерии людей похищают не впервые. Вооруженные банды похищают крестьян, студентов и автомобилистов с целью получения выкупа, а силы безопасности не в состоянии положить этому конец.

Демонстрировали российские символы: Нигерия арестовала граждан Польши, которые вывесили флаги рф во время протестов8 августа 2024, 09:01 • 20285 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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reutersReuters
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