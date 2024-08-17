Боевики в Нигерии похитили по меньшей мере 20 студентов-медиков

В североцентральной части Нигерии боевики похитили по меньшей мере 20 студентов-медиков, которые ехали на конференцию. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Указано, что вооруженные люди похитили студентов в штате Нигерии Бенуэ на пути в штат Энугу. В полиции сообщили, что сейчас расследуют инцидент.

На севере Нигерии людей похищают не впервые. Вооруженные банды похищают крестьян, студентов и автомобилистов с целью получения выкупа, а силы безопасности не в состоянии положить этому конец.

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