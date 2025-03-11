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Боевые группы "Аш-Шабаб" обстреляли отель в Сомали: есть погибшие

Киев • УНН

 • 13744 просмотра

Боевые группы "Аш-Шабаб" совершили нападение на отель Cairo в городе Беледвейн, где проходила встреча по борьбе с терроризмом. Точное количество погибших неизвестно.

Боевые группы "Аш-Шабаб" обстреляли отель в Сомали: есть погибшие

Боевики группировки "Аш-Шабаб" обстреляли отель Cairo в городе Беледвейн в Сомали, где правительственные чиновники и племенные старейшины проводили встречу для обсуждения действий против этой террористической организации.  Погибло от 4 до 10 человек. Об этом сообщает Al Jazeera, пишет УНН.

Детали

Согласно заявлению группировки, они взяли на себя ответственность за нападение на отель Cairo в городе Беледвейн, которое произошло во вторник. По сообщениям, несколько человек погибли.

Боевики подорвали автомобильную бомбу, прежде чем ворваться в здание, открыв огонь. Это привело к интенсивному бою с сомалийскими силами безопасности, и обстрел продолжался до утра среды.

Продавец, который был свидетелем нападения, рассказал агентству Reuters, что он услышал "громкий взрыв, за которым последовал огонь. Затем прозвучал еще один взрыв". Свидетель добавил, что часть отеля была разрушена.

"Аш-Шабаб" в своем заявлении утверждает, что в результате нападения было убито более 10 человек. Однако информация о количестве жертв разнится.

Как сообщает агентство Reuters со слов Дахира Амина Джесова, федерального депутата от Беледвейна, погибло как минимум четыре человека. Другое новостное агентство, Associated Press, ссылаясь на местных жителей, сообщило, что погибло шесть человек, среди которых двое известных традиционных старейшин.

Справочно

"Аш-Шабаб", возникшее на фоне многолетнего анархического состояния в Сомали после гражданской войны 1991 года, имеет связи с "Аль-Каидой" и ведет борьбу против сомалийского правительства уже более 16 лет.

Эта вооруженная группа часто совершает нападения на правительственных чиновников и военных, пытаясь свергнуть правительство и установить собственное жесткое толкование исламского закона, хотя гражданское население также находится под угрозой.

"Аш-Шабаб" контролирует части сельских территорий Сомали и продолжает оставаться угрозой для страны, несмотря на длительные военные операции правительства и миротворческие силы Африканского Союза, которые вытеснили группировку из столицы Могадишо.

Трамп отдал приказ нанести авиаудары по позициям ИГИЛ в Сомали02.02.25, 01:44 • 34225 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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