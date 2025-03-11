Бойовики "Аш-Шабаб" обстріляли готель у Сомалі: є загиблі

Бойовики угруповання "Аш-Шабаб" обстріляли готель Cairo в місті Беледвейн у Сомалі, де урядові чиновники та племінні старійшини проводили зустріч для обговорення дій проти цієї терористичної організації. Загинуло від 4 до 10 осіб. Про це повідомляє Al Jazeera, пише УНН.

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Згідно з заявою угруповання, вони взяли на себе відповідальність за напад на готель Cairo в місті Беледвейн, що відбувся у вівторок. За повідомленнями, кілька людей загинули.

Бойовики підірвали автомобільну бомбу, перш ніж увірватися до будівлі, відкривши вогонь. Це призвело до інтенсивного бою з сомалійськими силами безпеки, і обстріл тривав до ранку середи.

Продавець, який був свідком нападу, розповів агентству Reuters, що він почув "гучний вибух, за яким послідував вогонь. Потім прозвучав ще один вибух". Свідок додав, що частина готелю була зруйнована.

"Аш-Шабаб" у своїй заяві стверджує, що в результаті нападу було вбито понад 10 осіб. Однак інформація щодо кількості жертв різниться.

Як повідомляє агентство Reuters за словами Дахіра Аміна Джесова, федерального депутата від Беледвейна, загинуло щонайменше чотири людини. Інше новинне агенство, Associated Press, з посиланням на місцевих жителів, повідомила, що загинуло шість осіб, серед яких двоє відомих традиційних старійшин.

Довідково

"Аш-Шабаб", яке виникло на тлі багаторічного анархічного стану в Сомалі після громадянської війни 1991 року, має зв'язки з "Аль-Каїдою" та веде боротьбу проти сомалійського уряду вже понад 16 років.

Ця збройна група часто здійснює напади на урядових чиновників і військових, намагаючись повалити уряд і встановити власне жорстке тлумачення ісламського закону, хоча цивільне населення також знаходиться під загрозою.

"Аш-Шабаб" контролює частини сільських територій Сомалі і продовжує залишатися загрозою для країни, попри тривалі військові операції уряду та миротворчі сили Африканського Союзу, які витіснили угруповання з столиці Могадішо.

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