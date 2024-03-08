Боевая часть "шахеда" застряла в винте ветряка на Николаевщине

На Николаевщине обломки и боевую часть вражеского БПЛА, которая представляла опасность, полицейские демонтировали с высоты 55 метров, что эквивалентно 18-этажному дому. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Николаевской области, пишет УНН.

Детали

По информации специалистов взрывотехнической службы полиции, в результате попадания беспилотника детонация боевой части не состоялась, а осталась внутри электрогенерирующей подстанции, оставаясь опасной для граждан.

Демонтаж "шахеда" осложнялся тем, что часть беспилотника находилась в труднодоступном месте винта ветряка и на высоте 55 метров от земли. Взрывотехники полиции спланировали первоочередные действия, подготовили необходимое взрывотехническое оборудование и разработали несколько планов изъятия части БпЛА.

Во время исследования ветряка, материалов, из которых он изготовлен, полицейские с помощью специальных средств и подъемного крана поднялись на высоту 55 метров и металлодетектором установили местонахождение боевой части.

Кроме высоты, сложность представляло и то, что когда "шахед" попал в винт ветряка, он рассыпался на части по всей плоскости, и металлодетектор почти везде срабатывал. Мы проделали отверстия и с помощью спецоборудования после тщательного осмотра извлекли опасную часть беспилотника, чтобы не повредить ее. Уже спустившись на землю, уничтожили путем контролируемого подрыва, - рассказал заместитель начальника взрывотехнической службы полиции Николаевщины Николай Церуш.

Напомним

В Днепропетровской области взрывотехники обнаружили почти уцелевший "шахед", запущенный российскими военными по гражданским объектам.