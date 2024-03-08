Бойова частина "шахеда" застрягла у гвинті вітряка на Миколаївщині
Київ • УНН
Поліція демонтувала бойову частину ворожого безпілотника, що застрягла на висоті 55 метрів у гвинті вітряка у Миколаївській області.
На Миколаївщині уламки й бойову частину ворожого БпЛА, що становила небезпеку, поліцейські демонтували з висоти 55 метрів, що еквівалентно 18-поверховому будинку. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, пише УНН.
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За інформацією фахівців вибухотехнічної служби поліції, внаслідок влучання безпілотника детонація бойової частини не відбулась, а залишилась всередині електрогенеруючої підстанції, залишаючись небезпечною для громадян.
Демонтаж "шахеда" ускладнювався тим, що частина безпілотника знаходилась у важкодоступному місці гвинта вітряка та на висоті 55 метрів від землі. Вибухотехніки поліції спланували першочергові дії, підготували необхідне вибухотехнічне обладнання та розробили декілька планів вилучення частини БпЛА.
Під час дослідження вітряка, матеріалів, з яких він виготовлений, поліцейські за допомогою спеціальних засобів та підйомного крана піднялись на висоту 55 метрів та металодетектором встановили місцезнаходження бойової частини.
Окрім висоти, складнощі становило і те, що коли "шахед" влучив у гвинт вітряка, він розсипався на частини по всій площині, і металодетектор майже всюди спрацьовував. Ми проробили отвори і за допомогою спецобладнання після ретельного огляду витягли небезпечну частину безпілотника, щоб не пошкодити її. Вже спустившись на землю, знищили шляхом контрольованого підриву,
Нагадаємо
У Дніпропетровській області вибухотехніки виявили майже вцілілий "шахед", запущений російськими військовими по цивільних об’єктах.