Бодикамеры правоохранителей Запорожья зафиксировали спасение пострадавших после обстрела рф
Киев • УНН
Патрульные полицейские Запорожья зафиксировали на бодикамеры последствия вражеского обстрела и спасательную операцию. От удара загорелось здание в частном секторе, спасатели извлекали пострадавших из-под завалов.
От вражеского удара загорелось здание в частном секторе Запорожья. Бодикамеры патрульных полицейских города зафиксировали последствия удара захватчиков и действия украинских спасателей.
Сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции, передает УНН.
Первые минуты после вражеского обстрела Запорожья зафиксировали бодикамеры патрульных. Искренние соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления раненым, - написал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
На видео, которое обнародовал ТГ-каналл представителя полиции, можно увидеть, как спасатели помогали вытаскивать из-под завалов пострадавших.
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