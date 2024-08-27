Бодикамеры правоохранителей Запорожья зафиксировали спасение пострадавших после обстрела рф

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Уточнение по Киеву: в Деснянском районе обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне, без жертв

Уточнение по Киеву: в Деснянском районе обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне, без жертв

  •  46436 просмотра
Вокруг Киева ночью уничтожили около 15 дронов и несколько ракет, без жертв и разрушений - КГВА

Вокруг Киева ночью уничтожили около 15 дронов и несколько ракет, без жертв и разрушений - КГВА

  •  33033 просмотра
Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

  •  74248 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  125981 просмотра
Очередная атака рф на Киев: показали последствия

Очередная атака рф на Киев: показали последствия

  •  30602 просмотра
публикации
Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)
Эксклюзив

  •  52468 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  125981 просмотра
Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

  •  116771 просмотра
Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

  •  156623 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

26 августа 2024, 12:00  •  192427 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

  •  74262 просмотра
27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

  •  62870 просмотра
26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа 2024, 03:09  •  119599 просмотра
25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа 2024, 03:03  •  114814 просмотра
24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа 2024, 03:07  •  118207 просмотра
Актуальное
Бодикамеры правоохранителей Запорожья зафиксировали спасение пострадавших после обстрела рф

Бодикамеры правоохранителей Запорожья зафиксировали спасение пострадавших после обстрела рф

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 14:32  •  1644 просмотра

Read in English

Патрульные полицейские Запорожья зафиксировали на бодикамеры последствия вражеского обстрела и спасательную операцию. От удара загорелось здание в частном секторе, спасатели извлекали пострадавших из-под завалов.

От вражеского удара загорелось здание в частном секторе Запорожья. Бодикамеры патрульных полицейских города зафиксировали последствия удара захватчиков и действия украинских спасателей.

Сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции, передает УНН.

Первые минуты после вражеского обстрела Запорожья зафиксировали бодикамеры патрульных. Искренние соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления раненым, - написал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Image

На видео, которое обнародовал ТГ-каналл представителя полиции, можно увидеть, как спасатели помогали вытаскивать из-под завалов пострадавших.

Image

Напомним

Луцк: спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки, показали фото.

рф 9 раз обстреляла Донетчину: повреждены базы отдыха, ЛЭП и промзона.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна
Эксклюзив
Политические дела НАБУ все чаще разваливают в суде - политолог
  •  23222 просмотра

Политические дела НАБУ все чаще разваливают в суде - политолог

Эксклюзив
Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)
  •  52474 просмотра

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Зеленский планирует встретиться с Байденом в сентябре
  •  19505 просмотра

Зеленский планирует встретиться с Байденом в сентябре

Эксклюзив
Человека Гетманцева уволили из ГНС. Глава налогового комитета теряет влияние
  •  34736 просмотра

Человека Гетманцева уволили из ГНС. Глава налогового комитета теряет влияние

Зеленский: было положительное испытание первой украинской баллистической ракеты
  •  40232 просмотра

Зеленский: было положительное испытание первой украинской баллистической ракеты

Эксклюзив
Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок
  •  70305 просмотра

Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок

Эксклюзив
В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов
  •  67302 просмотра

В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН
  •  68267 просмотра

Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ
  •  116771 просмотра

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Эксклюзив
"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа
26 августа 2024, 13:09  •  126553 просмотра

"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа

Популярные

Очередная атака рф на Киев: показали последствия

Очередная атака рф на Киев: показали последствия

  •  30602 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  125981 просмотра
Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

  •  74248 просмотра
Вокруг Киева ночью уничтожили около 15 дронов и несколько ракет, без жертв и разрушений - КГВА

Вокруг Киева ночью уничтожили около 15 дронов и несколько ракет, без жертв и разрушений - КГВА

  •  33033 просмотра
Уточнение по Киеву: в Деснянском районе обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне, без жертв

Уточнение по Киеву: в Деснянском районе обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне, без жертв

  •  46436 просмотра

Публикации

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)
Эксклюзив

  •  52468 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  125981 просмотра
Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

  •  116771 просмотра
Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

  •  156623 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

26 августа 2024, 12:00  •  192427 просмотра

Война

В россии заявили, что уточняют собственную ядерную доктрину

В россии заявили, что уточняют собственную ядерную доктрину

  •  380 просмотра
Бодикамеры правоохранителей Запорожья зафиксировали спасение пострадавших после обстрела рф

Бодикамеры правоохранителей Запорожья зафиксировали спасение пострадавших после обстрела рф

  •  1773 просмотра
Зеленский об операции в курской области: "Она уже успешная"

Зеленский об операции в курской области: "Она уже успешная"

  •  3395 просмотра
С начала суток на фронте произошло 85 боевых столкновений - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 85 боевых столкновений - Генштаб

  •  3241 просмотра
Зеленский о добровольческом воздушном флоте F-16: отличная идея, но решение по пилотам принимают США

Зеленский о добровольческом воздушном флоте F-16: отличная идея, но решение по пилотам принимают США

  •  3902 просмотра

политика

Зеленский об операции в курской области: "Она уже успешная"

Зеленский об операции в курской области: "Она уже успешная"

  •  3395 просмотра
Зеленский о добровольческом воздушном флоте F-16: отличная идея, но решение по пилотам принимают США

Зеленский о добровольческом воздушном флоте F-16: отличная идея, но решение по пилотам принимают США

  •  3902 просмотра
Главе АМКУ Кириленко снова не смогли избрать меру пресечения: суд в третий раз перенесли

Главе АМКУ Кириленко снова не смогли избрать меру пресечения: суд в третий раз перенесли

  •  3257 просмотра
Зеленский о реакции Папы на запрет связанных с рф религиозных организаций: важно не терять связь с Ватиканом

Зеленский о реакции Папы на запрет связанных с рф религиозных организаций: важно не терять связь с Ватиканом

  •  3618 просмотра
Украина имеет договоренности с Польшей о возвращении украинцев, которые незаконно пересекли границу - Зеленский

Украина имеет договоренности с Польшей о возвращении украинцев, которые незаконно пересекли границу - Зеленский

  •  6327 просмотра

Война

В россии заявили, что уточняют собственную ядерную доктрину

В россии заявили, что уточняют собственную ядерную доктрину

  •  380 просмотра
Бодикамеры правоохранителей Запорожья зафиксировали спасение пострадавших после обстрела рф

Бодикамеры правоохранителей Запорожья зафиксировали спасение пострадавших после обстрела рф

  •  1773 просмотра
Зеленский об операции в курской области: "Она уже успешная"

Зеленский об операции в курской области: "Она уже успешная"

  •  3395 просмотра
С начала суток на фронте произошло 85 боевых столкновений - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 85 боевых столкновений - Генштаб

  •  3241 просмотра
Зеленский о добровольческом воздушном флоте F-16: отличная идея, но решение по пилотам принимают США

Зеленский о добровольческом воздушном флоте F-16: отличная идея, но решение по пилотам принимают США

  •  3902 просмотра

политика

Зеленский об операции в курской области: "Она уже успешная"

Зеленский об операции в курской области: "Она уже успешная"

  •  3395 просмотра
Зеленский о добровольческом воздушном флоте F-16: отличная идея, но решение по пилотам принимают США

Зеленский о добровольческом воздушном флоте F-16: отличная идея, но решение по пилотам принимают США

  •  3902 просмотра
Главе АМКУ Кириленко снова не смогли избрать меру пресечения: суд в третий раз перенесли

Главе АМКУ Кириленко снова не смогли избрать меру пресечения: суд в третий раз перенесли

  •  3257 просмотра
Зеленский о реакции Папы на запрет связанных с рф религиозных организаций: важно не терять связь с Ватиканом

Зеленский о реакции Папы на запрет связанных с рф религиозных организаций: важно не терять связь с Ватиканом

  •  3618 просмотра
Украина имеет договоренности с Польшей о возвращении украинцев, которые незаконно пересекли границу - Зеленский

Украина имеет договоренности с Польшей о возвращении украинцев, которые незаконно пересекли границу - Зеленский

  •  6327 просмотра

Новости Бизнеса

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

  •  21722 просмотра
В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  116942 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  117638 просмотра

Экономика

Графики не действуют: в Киеве и ряде областей вводят экстренные отключения света

Графики не действуют: в Киеве и ряде областей вводят экстренные отключения света

  •  17527 просмотра
Договор с россией о транзите газа никто продлевать не будет - Зеленский

Договор с россией о транзите газа никто продлевать не будет - Зеленский

  •  16630 просмотра
Экспертиза повреждений "Охматдета" завершится в течение месяца - Шмыгаль

Экспертиза повреждений "Охматдета" завершится в течение месяца - Шмыгаль

  •  22486 просмотра
150 тыс. грн в месяц: НБУ временно устанавливает лимит на переводы "с карты на карту" с октября

150 тыс. грн в месяц: НБУ временно устанавливает лимит на переводы "с карты на карту" с октября

  •  15492 просмотра
Шмыгаль: для поддержки военных нужно не менее 10 млн рабочих мест

Шмыгаль: для поддержки военных нужно не менее 10 млн рабочих мест

  •  21992 просмотра

Киев

В Киеве начали строительство двух новых пожарных депо

В Киеве начали строительство двух новых пожарных депо

  •  8309 просмотра
Графики не действуют: в Киеве и ряде областей вводят экстренные отключения света

Графики не действуют: в Киеве и ряде областей вводят экстренные отключения света

  •  17527 просмотра
В Киеве зафиксирован новый температурный рекорд 26 августа

В Киеве зафиксирован новый температурный рекорд 26 августа

  •  14445 просмотра
Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН

Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН
Эксклюзив

  •  68267 просмотра
Очередная атака рф на Киев: показали последствия

Очередная атака рф на Киев: показали последствия

  •  30609 просмотра