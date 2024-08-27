Бодікамери правоохоронців Запоріжжя зафіксували порятунок постраждалих після обстрілу рф
Київ • УНН
Патрульні поліцейські Запоріжжя зафіксували на бодікамери наслідки ворожого обстрілу та рятувальну операцію. Від удару загорілася будівля у приватному секторі, рятувальники витягали постраждалих з-під завалів.
Від ворожого удару загорілася будівля у приватному секторі Запоріжжя. Бодікамери патрульних поліцейських міста зафіксували наслідки удару загарбників та дії українських рятувальників.
Повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції, передає УНН.
Перші хвилини після ворожого обстрілу Запоріжжя зафіксували бодікамери патрульних. Щирі співчуття родинам загиблих та швидкого одужання пораненим. – написав заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
На відео, яке оприлюднив ТГ-канал представника поліції, можна побачити, як рятувальники допомагали витягати з-під завалів постраждалих.
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