рф 9 разів обстріляла Донеччину: пошкоджені бази відпочинку, ЛЕП та промзона
Київ • УНН
Російські війська 9 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Пошкоджено житлові будинки, промзону та інфраструктуру в кількох районах, евакуйовано майже 2900 людей.
Армія рф за добу 9 разів обстріляла населені пункти Донецької області. Пошкоджено житлові будинки, промзону та інфраструктуру в кількох районах, евакуйовано 2888 людей. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 2888 людей, у тому числі 389 дітей
За словами голови ОВА, оперативна ситуація по області станом на ранок 27 серпня виглядає так:
- Покровський район. У Кураховому пошкоджено будинок, в Успенівці — агропідприємство. У Покровську обстріляна промзона. Під вогнем Мар'їнська, Гродівська і Мирноградська громади.
- Краматорський район. У Лиманській громаді зруйновано 5 будинків у Торському і 4 в Зарічному, пошкоджено 3 бази відпочинку у Щуровому. У Малинівці Миколаївської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерхівку, лінію електропередач і 2 автомобілі.
- Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків і 2 господарчі споруди. Обстріляні Сіверськ, Серебрянка і Дронівка.
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