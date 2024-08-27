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рф 9 разів обстріляла Донеччину: пошкоджені бази відпочинку, ЛЕП та промзона

Київ • УНН

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Російські війська 9 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Пошкоджено житлові будинки, промзону та інфраструктуру в кількох районах, евакуйовано майже 2900 людей.

Армія рф за добу 9 разів обстріляла населені пункти Донецької області. Пошкоджено житлові будинки, промзону та інфраструктуру в кількох районах, евакуйовано 2888 людей. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН

Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 2888 людей, у тому числі 389 дітей

- написав Філашкін у Telegram. 

За словами голови ОВА, оперативна ситуація по області станом на ранок 27 серпня виглядає так: 

  • Покровський район. У Кураховому пошкоджено будинок, в Успенівці — агропідприємство. У Покровську обстріляна промзона. Під вогнем Мар'їнська, Гродівська і Мирноградська громади.
  • Краматорський район. У Лиманській громаді зруйновано 5 будинків у Торському і 4 в Зарічному, пошкоджено 3 бази відпочинку у Щуровому. У Малинівці Миколаївської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерхівку, лінію електропередач і 2 автомобілі.
  • Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків і 2 господарчі споруди. Обстріляні Сіверськ, Серебрянка і Дронівка.

Під завалами у Кривому Розі можуть залишатись люди: наслідки атаки рф 27.08.24, 09:42 • 22923 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна

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