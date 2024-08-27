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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф 9 раз обстреляла Донецкую область: повреждены базы отдыха, ЛЭП и промзона

рф 9 раз обстреляла Донецкую область: повреждены базы отдыха, ЛЭП и промзона

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 07:18  •  12114 просмотра

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Российские войска 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждены жилые дома, промзона и инфраструктура в нескольких районах, эвакуированы около 2900 человек.

Армия рф за сутки 9 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области. Повреждены жилые дома, промзона и инфраструктура в нескольких районах, эвакуированы 2888 человек. Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН

Всего за сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 2888 человек, в том числе 389 детей

- написал Филашкин в Telegram. 

По словам главы ОВА, оперативная ситуация по области по состоянию на утро 27 августа выглядит так: 

  • Покровский район. В Курахово поврежден дом, в Успеновке - агропредприятие. В Покровске обстреляна промзона. Под огнем Марьинская, Гродовская и Мирноградская громады.
  • Краматорский район. В Лиманской громаде разрушено 5 домов в Торском и 4 в Заречном, повреждены 3 базы отдыха в Щуровом. В Малиновке Николаевской громады поврежден дом. В Константиновке ранен человек, повреждены 4 частных дома, многоэтажка, линия электропередач и 2 автомобиля.
  • Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов и 2 хозяйственные постройки. Обстреляны Северск, Серебрянка и Дроновка.

Під завалами у Кривому Розі можуть залишатись люди: наслідки атаки рф 27 августа 2024, 06:42 • 18012 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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