рф 9 раз обстреляла Донецкую область: повреждены базы отдыха, ЛЭП и промзона

Армия рф за сутки 9 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области. Повреждены жилые дома, промзона и инфраструктура в нескольких районах, эвакуированы 2888 человек. Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Всего за сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 2888 человек, в том числе 389 детей - написал Филашкин в Telegram.

По словам главы ОВА, оперативная ситуация по области по состоянию на утро 27 августа выглядит так:

Покровский район. В Курахово поврежден дом, в Успеновке - агропредприятие. В Покровске обстреляна промзона. Под огнем Марьинская, Гродовская и Мирноградская громады.

Краматорский район. В Лиманской громаде разрушено 5 домов в Торском и 4 в Заречном, повреждены 3 базы отдыха в Щуровом. В Малиновке Николаевской громады поврежден дом. В Константиновке ранен человек, повреждены 4 частных дома, многоэтажка, линия электропередач и 2 автомобиля.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов и 2 хозяйственные постройки. Обстреляны Северск, Серебрянка и Дроновка.

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