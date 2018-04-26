Бочковский завтра выходит на работу в ГСЧС - адвокат

"Судом сегодня признаны противоправными Распоряжение Кабинета Министров Украины от 25.03.2015 об увольнении Сергея Бочковского от должности Главы ГСЧС и соответствующий Приказ ГСЧС. Нашего клиента восстановили в должности с момента увольнения, то есть с 25.03.2015. Завтра в 9:00 он намерен приступить к исполнению своих обязанностей", - подчеркнул Федоренко.

Напомним, 25 марта 2015 года во время заседания правительства были задержаны председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий по 208 статье УК Украины (задержание на месте совершения преступления).

26 марта Бочковскому и его заместителю Стоецкому объявлено подозрение в коррупции и отмывании денег.

Высший административный суд Украины 5 июля 2017 года отменил решения предыдущих инстанций о приостановлении рассмотрения незаконного увольнения Бочковского с должности. Дело было возвращено на повторное рассмотрение.