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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бочковский завтра выходит на работу в ГСЧС - адвокат

Киев • УНН

 • 11507 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сергей Бочковский, которого сегодня решением Окружного административного суда г. Киева восстановили в должности Главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, завтра выходит на работу. Об этом сообщил один из адвокатов Игорь Федоренко, представляющий интересы Бочковского, передает УНН со ссылкой на пресс-службу адвокатской компании.

Бочковский завтра выходит на работу в ГСЧС - адвокат

"Судом сегодня признаны противоправными Распоряжение Кабинета Министров Украины от 25.03.2015 об увольнении Сергея Бочковского от должности Главы ГСЧС и соответствующий Приказ ГСЧС. Нашего клиента восстановили в должности с момента увольнения, то есть с 25.03.2015. Завтра в 9:00 он намерен приступить к исполнению своих обязанностей", - подчеркнул Федоренко.

Напомним, 25 марта 2015 года во время заседания правительства были задержаны председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий по 208 статье УК Украины (задержание на месте совершения преступления).

26 марта Бочковскому и его заместителю Стоецкому объявлено подозрение в коррупции и отмывании денег.

Высший административный суд Украины 5 июля 2017 года отменил решения предыдущих инстанций о приостановлении рассмотрения незаконного увольнения Бочковского с должности. Дело было возвращено на повторное рассмотрение.

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