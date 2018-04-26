Бочковський завтра виходить на роботу в ДСНС - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Сергій Бочковський, якого сьогодні рішенням Окружного адміністративного суді м. Києва поновлено на посаді Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, завтра виходить на роботу. Про це повідомив один з адвокатів Ігор Федоренко, який представляє інтереси Бочковського, передає УНН із посиланням на прес-службу адвокатської компанії.
“Судом сьогодні визнано протиправними Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 про звільнення Сергія Бочковського з посади Голови ДСНС та відповідний Наказ ДСНС. Нашого клієнта поновлено на посаді з моменту звільнення, тобто з 25.03.2015. Завтра о 9:00 він має намір приступити до виконання своїх обов’язків”, — наголосив Федоренко.
Нагадаємо, 25 березня 2015 року під час засідання уряду були затримані голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський та його перший заступник Василь Стоєцький за 208 статтею КК України (затримання на місці скоєння злочину).
26 березня Бочковському та його заступнику Стоєцькому оголошено підозру у корупції та відмиванні грошей.
Вищий адміністративний суд України 5 липня 2017 року скасував рішення попередніх інстанцій щодо зупинення розгляду незаконного звільнення Бочковського з посади. Справу було повернуто на повторний розгляд.