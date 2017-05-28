BMW разорвало пополам в Одессе, один человек погиб
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 28 мая. УНН. Сегодня утром в результате ДТП автомобиль BMW разорвало пополам, пассажир скончался на месте. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Смертельная авария произошла на Ивановском путепроводе. Авария произошла из-за превышения скорости водителем иномарки. Автомобиль BMW врезался в опору, после чего транспортное средство разорвало на две части.
“Водитель иномарки госпитализирован, а пассажир погиб на месте”, — уточнили в полиции.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства смертельной ДТП.
Напомним, 28 мая масштабное ДТП произошло на трассе Киев-Чоп.