BMW разорвало пополам в Одессе, один человек погиб

Смертельная авария произошла на Ивановском путепроводе. Авария произошла из-за превышения скорости водителем иномарки. Автомобиль BMW врезался в опору, после чего транспортное средство разорвало на две части.

“Водитель иномарки госпитализирован, а пассажир погиб на месте”, — уточнили в полиции.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства смертельной ДТП.

Напомним, 28 мая масштабное ДТП произошло на трассе Киев-Чоп.