BMW розірвало навпіл в Одесі, одна людина загинула
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 травня. УНН. Сьогодні вранці внаслідок ДТП автомобіль BMW розірвало навпіл,пасажир помер на місці. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі патрульноі поліції.
Смертельна аварія сталася на Іванівському шляхопроводі. Аварія сталася через перевищення швидкості водієм іномарки. Автомобіль BMW врізався в опору, після чого транспортний засіб розірвало на дві частини.
"Водія іномарки госпіталізовано, а пасажир загинув на місці",- уточнили в поліціі.
Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини смертельноі ДТП.
Нагадаємо, 28 травня масштабне дтп сталась на трасі Київ-Чоп.