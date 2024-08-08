Цены на газ в Европе взлетели до самого высокого уровня в этом году. Причиной резких изменений на рынке стало сообщение о том, что украинские войска захватили ключевой пункт транзита газа в российской Судже. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Эталонные фьючерсы подскочили на 5,8% до 38,79 евро за мегаватт-час. Неофициальный российский военный блог "Рыбак" сообщил, что ВСУ захватили газозаборный пункт в районе приграничного города Суджа на территории России. Официальных сообщений по этому поводу не было.

Трейдеры были начеку, опасаясь сбоев в работе транзитного пункта, поскольку боевые действия на границе с Украиной усиливаются. Любое прекращение поставок, скорее всего, вызовет скачок цен, что скажется на потребителях и промышленности, поскольку Европа продолжает выходить из энергетического кризиса, вызванного войной.

Оператор газотранспортной системы Украины сообщил, что транзит в четверг будет в пределах нормы. Пока непонятно, будет ли "Газпром" поставлять через Суджу, если она действительно захвачена Украиной.

Голландские фьючерсы, которые являются эталоном европейского газа, выросли на 5,3% до 38,62 евро за мегаватт-час к 17:53 в Амстердаме. С начала сезона накопления запасов в апреле контракт подорожал примерно на 40%.

Стоит отметить, что Суджа - единственный пункт приема российского трубопроводного газа, идущего в Европу через Украину, после того, как другой крупный пункт приема, Сохрановка, был выведен из эксплуатации в мае 2022 года.

По газопроводу Уренгой-Помары-Ужгород в 2023 году было транспортировано около 14,65 миллиарда кубометров газа, что составляет около половины российского экспорта газа в Европу.

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