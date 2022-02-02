Bloomberg: США предложили России проверить ключевые базы НАТО на наличие ракет

Детали

Как сообщили, предложение США должно развеять опасения Москвы относительно того, что пусковые установки могут использовать против России. Один источник добавил, что любое соглашение будет заключено только после обсуждения с союзниками, особенно с Польшей и Румынией, и на него нужно будет ответить взаимностью, предоставив проверку ряда российских баз с оружием наземного базирования.

Автор материала отмечает, что на полигонах в Польше и Румынии нет наступательных ракет типа "Томагавк" наземного базирования. Однако президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что якобы США и Организации Североатлантического договора могут использовать системы противоракетной обороны Aegis Ashore для стрельбы "Томагавками", потому что оба вида оружия используют одни и те же пусковые установки.

НАТО утверждает, что оружие Aegis носит исключительно оборонительный характер и нацелено на баллистические ракеты из таких мест, как Иран.

Как отметили, ракеты Aegis, оборонительное оружие, которое не может нести боеголовки и предназначено для столкновения с баллистическими ракетами и их уничтожения за пределами атмосферы, технически не способны сбивать ракеты большой дальности из России.

Румыния также утверждает, что она открыто приглашает российских официальных лиц посетить ее объект, если будут соблюдены требования взаимности.

Источник, знакомый с позицией Польши, сообщил Bloomberg, что страна также может согласиться на противоракетные проверки со стороны России в обмен на инспекции в Калининграде, которая граничит с Польшей. Непонятно, согласится ли Россия предоставить США доступ к своим ракетным объектам.

Контекст

США направили ответ РФ о "гарантии безопасности". Американский посол ранее прибыл в МИД РФ, чтобы передать Москве письменные ответы на российские предложения по ее требованиям.

США перед этим уже озвучили затронутые темы в переговорах с Россией. США не намерены обсуждать вопрос о членстве страны в НАТО, о выводе вооружений из Европы и возвращение к "временам" 1997 года.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО в своих ответах на российские предложения по "гарантиям безопасности" проигнорировали принципиальные требования Москвы.



Москва еще не дала ответа на предложения.