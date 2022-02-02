Bloomberg: США запропонували Росії перевірити ключові бази НАТО на наявність ракет

Деталі

Як повідомили, пропозиція США має розвіяти побоювання Москви щодо того, що пускові установки можуть використати проти Росії. Одне джерело додало, що будь-яку угоду буде укладено лише після обговорення із союзниками, особливо з Польщею та Румунією, і на неї потрібно буде відповісти взаємністю, надавши перевірку низки російських баз зі зброєю наземного базування.

Автор матеріалу наголошує, що на полігонах у Польщі та Румунії немає наступальних ракет типу "Томагавк" наземного базування. Проте президент Росії Володимир Путін неодноразово заявляв, нібито США та Організації Північноатлантичного договору можуть використовувати системи протиракетної оборони Aegis Ashore для стрільби "Томагавками"», бо обидва види зброї використовують одні й ті самі пускові установки.

НАТО стверджує, що зброя Aegis має виключно оборонний характер і спрямована на балістичні ракети з таких місць, як Іран.

Як зазначили ,ракети Aegis, оборонна зброя, яка не може нести боєголовки і призначена для зіткнення з балістичними ракетами та їх знищення за межами атмосфери, технічно не здатні збивати ракети великої дальності з Росії.

Румунія також стверджує, що вона відкрито запрошує російських офіційних осіб відвідати її об'єкт, якщо буде дотримано вимоги взаємності.

Джерело, знайоме з позицією Польщі, повідомило Bloomberg, що країна також може погодитися на протиракетні перевірки з боку Росії в обмін на інспекції в Калінінграді, яка межує з Польщею. Незрозуміло, чи погодиться Росія надати США доступ до своїх ракетних об'єктів.

Контекст

США надіслали відповідь РФ про "гарантії безпеки". Американський посол раніше прибув до МЗС РФ, щоб передати Москві письмові відповіді на російські пропозиції щодо її вимог.

США перед цим уже озвучили порушені теми у переговорах із Росією. США не мають наміру обговорювати питання про членство країн у НАТО, про виведення озброєнь з Європи та повернення до "часів" 1997 року.

Напередодні президент РФ Володимир Путін заявив, що США та НАТО у своїх відповідях на російські пропозиції щодо "гарантій безпеки" проігнорували принципові вимоги Москви.



Москва ще не дала відповіді на пропозиції.