Bloomberg: Путин планирует в Украине войну на истощение

Президент Владимир Путин полон решимости покорить Украину, делая ставку на то, что он сможет пережить западных сторонников Киева и одержать победу на поле боя, даже если российские войска продвигаются только неустанно. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

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Об этом заявили четверо знакомых людей с военной стратегией Кремля.

Представители США заявили, что не видят признаков того, что российский президент в конце прошлого года серьезно относился к поиску способа прекращения боевых действий, и отвергли идею переговоров о прекращении огня без участия Украины.

Путин сейчас, скорее всего, пойдет на эскалацию сказал Алексей Мухин, руководитель московского Центра политической информации, который предоставляет консультационные услуги для администрации президента.

Поскольку России не хватает живой силы, необходимой для решительного прорыва, а Украине трудно обеспечить свои силы боеприпасами, нет никаких признаков того, что ни одна из сторон не сможет заставить в ближайшее время прекратить боевые действия.

С момента победы на выборах в прошлом месяце Путин усилил ракетный обстрел украинских городов, заявив, что он не заинтересован в том, чтобы дать Украине и ее союзникам время на перевооружение, если он согласится на паузу в боях.

Россия планирует до конца этого года сформировать две новые общевойсковые армии, 14 дивизий и 16 бригад, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Пока что военные расширяют свои ряды, привлекая новобранцев обещанием щедрой оплаты труда, и имеют целью привлечь не менее 250 000 солдат в 2024 году.

Перспектива возвращения Дональда Трампа в Белый дом на президентских выборах в ноябре также вызывает беспокойство в Украине и Европе относительно того, что военная поддержка США может угаснуть.

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