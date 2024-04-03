Bloomberg: Путин планирует в Украине войну на истощение

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
bloomberg-lpBloomberg L.P.
donald-trampДональд Трамп
yevropaЕвропа
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
kievКиев
Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  97565 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  103171 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  104195 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
  •  103153 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
  •  115988 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  101048 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  103550 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
2 апреля 2024, 14:32  •  128375 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128823 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
2 апреля 2024, 12:04  •  123883 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Новости по теме
Bloomberg: Путин планирует в Украине войну на истощение

Bloomberg: Путин планирует в Украине войну на истощение

  •  11230 просмотра
"Мы ожидаем более конструктивных действий в ближайшее время": Кулеба о встрече с венгерским коллегой Сийярто

"Мы ожидаем более конструктивных действий в ближайшее время": Кулеба о встрече с венгерским коллегой Сийярто

  •  11353 просмотра
Древние пещеры Киево-Печерской лавры оцифровала в 3D украинская компания - Минкульт

Древние пещеры Киево-Печерской лавры оцифровала в 3D украинская компания - Минкульт

  •  13484 просмотра
В оккупированном Крыму заметили переброску военной техники

В оккупированном Крыму заметили переброску военной техники

  •  15393 просмотра
"Это исторический шанс Украины - сломать российский реваншизм, и мы должны этим шансом воспользоваться": Зеленский про подготовительные работы в россии

"Это исторический шанс Украины - сломать российский реваншизм, и мы должны этим шансом воспользоваться": Зеленский про подготовительные работы в россии

  •  15524 просмотра
В Instagram, Facebook и WhatsApp начались сбои в работе

В Instagram, Facebook и WhatsApp начались сбои в работе

  •  12274 просмотра
Партизаны в Крыму нашли склады минобороны рф в Джанкое, и сдали координаты – "АТЕШ"

Партизаны в Крыму нашли склады минобороны рф в Джанкое, и сдали координаты – "АТЕШ"

  •  15369 просмотра
Харьковщина: армия рф атаковала Мерефу ракетой Х-59МК, есть раненая

Харьковщина: армия рф атаковала Мерефу ракетой Х-59МК, есть раненая

  •  15877 просмотра
Бывший футбольный босс Испании Рубиалес арестован в аэропорту Мадрида

Бывший футбольный босс Испании Рубиалес арестован в аэропорту Мадрида

  •  14070 просмотра
рф в Черном море держит наготове 50 "Калибров" - Гуменюк

рф в Черном море держит наготове 50 "Калибров" - Гуменюк

  •  15034 просмотра

Популярные

Российская армия атаковала город Мерефа в Харьковской области: что известно

Российская армия атаковала город Мерефа в Харьковской области: что известно

  •  68577 просмотра
Днепропетровщина: армейцы рф повредили частное предприятие и объект инфраструктуры на Никопольщине

Днепропетровщина: армейцы рф повредили частное предприятие и объект инфраструктуры на Никопольщине

  •  49737 просмотра
На Харьковщине из-за российских обстрелов произошел масштабный лесной пожар

На Харьковщине из-за российских обстрелов произошел масштабный лесной пожар

  •  58887 просмотра
Более 150 договоров на почти 24 миллиарда гривен - в ГОТ отчитались о заключенных в этом году контрактах

Более 150 договоров на почти 24 миллиарда гривен - в ГОТ отчитались о заключенных в этом году контрактах

  •  58159 просмотра
Полмиллиона не нужно: Зеленский о мобилизации

Полмиллиона не нужно: Зеленский о мобилизации

  •  59764 просмотра

Публикации

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

  •  115988 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  198047 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  204411 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

1 апреля 2024, 09:33  •  239475 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  510057 просмотра

Bloomberg: Путин планирует в Украине войну на истощение

Путин планирует войну на истощение в Украине, полон решимости завоевать ее путем постоянного наступления и пережить Киев на поле боя.

Война •   •  11230 просмотра
Bloomberg: Путин планирует в Украине войну на истощение

"Мы ожидаем более конструктивных действий в ближайшее время": Кулеба о встрече с венгерским коллегой Сийярто

После длительной встречи в Брюсселе Кулеба и Сийярто договорились принять меры для улучшения отношений между Украиной и Венгрией в ближайшие дни и недели.

политика •   •  11353 просмотра
"Мы ожидаем более конструктивных действий в ближайшее время": Кулеба о встрече с венгерским коллегой Сийярто

Древние пещеры Киево-Печерской лавры оцифровала в 3D украинская компания - Минкульт

Львовская компания Skeiron оцифровала пещеры Киево-Печерской лавры, одного из важнейших исторических и религиозных объектов Украины, создав 3D-модель этого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Культура •   •  13484 просмотра
Древние пещеры Киево-Печерской лавры оцифровала в 3D украинская компания - Минкульт

В оккупированном Крыму заметили переброску военной техники

В Крыму зафиксирована военная техника и склады, на которых хранятся припасы для российских войск. Их координаты переданы украинским военным для нанесения возможных ударов.

Война •   •  15393 просмотра
В оккупированном Крыму заметили переброску военной техники

"Это исторический шанс Украины - сломать российский реваншизм, и мы должны этим шансом воспользоваться": Зеленский про подготовительные работы в россии

Украина рассматривает российскую мобилизацию солдат как исторический шанс сломать российский реваншизм и должна воспользоваться этой возможностью.

Война •   •  15524 просмотра
"Это исторический шанс Украины - сломать российский реваншизм, и мы должны этим шансом воспользоваться": Зеленский про подготовительные работы в россии

В Instagram, Facebook и WhatsApp начались сбои в работе

Продукты Meta, включая Instagram, Facebook и WhatsApp, потерпели масштабные сбои в работе, причина которого пока неизвестна.

Новости Мира •   •  12274 просмотра
В Instagram, Facebook и WhatsApp начались сбои в работе

Партизаны в Крыму нашли склады минобороны рф в Джанкое, и сдали координаты – "АТЕШ"

Партизанская группа "АТЕШ" в оккупированном Крыму обнаружила в Джанкое склады, используемые российскими войсками для хранения продовольствия, обмундирования и палаток, и передала их координаты украинским военным для возможных ударов.

Война •   •  15369 просмотра
Партизаны в Крыму нашли склады минобороны рф в Джанкое, и сдали координаты – "АТЕШ"

Харьковщина: армия рф атаковала Мерефу ракетой Х-59МК, есть раненая

российская армия нанесла ракетный удар по Мерефе в Харьковской области, повредив здания гражданских предприятий и ранив 55-летнюю женщину.

Война •   •  15877 просмотра
Харьковщина: армия рф атаковала Мерефу ракетой Х-59МК, есть раненая

Бывший футбольный босс Испании Рубиалес арестован в аэропорту Мадрида

Бывший испанский футбольный босс Луис Рубиалес был арестован в аэропорту Мадрида в связи с обвинениями в коррупции, включая незаконные контракты, бесхозяйственность и отмывание денег во время его президентства в Испанской футбольной ассоциации.

спорт •   •  14070 просмотра
Бывший футбольный босс Испании Рубиалес арестован в аэропорту Мадрида

рф в Черном море держит наготове 50 "Калибров" - Гуменюк

россия имеет 50 ракет "Калибр", загруженных и готовых к использованию на ракетоносцах в Черном море, которые создают постоянную угрозу обстрелов, несмотря на то, что они не находятся на активном боевом дежурстве.

Война •   •  15034 просмотра
рф в Черном море держит наготове 50 "Калибров" - Гуменюк