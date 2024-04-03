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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
  •  22512 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
  •  41903 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  91380 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  101948 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  128025 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128622 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
2 апреля 2024, 12:04  •  123789 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
2 апреля 2024, 11:27  •  114279 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
2 апреля 2024, 11:15  •  78355 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
2 апреля 2024, 08:52  •  100186 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

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Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
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Украина и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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Почти половина общин в Украине не выделяла средства на пополнение библиотечных фондов

Почти половина общин в Украине не выделяла средства на пополнение библиотечных фондов

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Главы МИД стран НАТО обсудят создание миссии по поддержке Украины - Сикорский

Главы МИД стран НАТО обсудят создание миссии по поддержке Украины - Сикорский

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Блокада на границе с Польшей: фермеры возобновили блокирование грузовиков напротив пункта пропуска "Угринов", в очередях около 400 грузовиков

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Публикации

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2 апреля 2024, 09:02  •  180551 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

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1 апреля 2024, 09:33  •  223125 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  494262 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Заявление лукашенко о подготовке войск к возможным боевым действиям, скорее всего, является попыткой помочь путину словом, а не делом.

Война •   •  22512 просмотра
Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Украина и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Украина и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, согласно которому Финляндия предоставляет долгосрочную военную, финансовую и другую помощь Украине в борьбе с российской агрессией.

политика •   •  6002 просмотра
Украина и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Ладыжине священник Московского Патриархата Евгений Воробьев устроил очередную провокацию возле Свято-Казанского храма, община которого ранее приняла решение о переходе в Православную Церковь Украины, - бегал с кувалдой, пытался разрушить забор, натравливал на людей собаку.

Общество •   •  41903 просмотра
Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Почти половина общин в Украине не выделяла средства на пополнение библиотечных фондов

Почти половина территориальных общин в Украине не выделяли средства на пополнение библиотечных фондов в течение двух лет, а меньше всего финансирования выделяли общины Черновицкой и Закарпатской областей.

Общество •   •  8136 просмотра
Почти половина общин в Украине не выделяла средства на пополнение библиотечных фондов

Главы МИД стран НАТО обсудят создание миссии по поддержке Украины - Сикорский

Министры иностранных дел стран НАТО обсудят создание миссии Альянса по поддержке Украины для обучения украинцев, оказания логистической и другой помощи.

Война •   •  10858 просмотра
Главы МИД стран НАТО обсудят создание миссии по поддержке Украины - Сикорский

Блокада на границе с Польшей: фермеры возобновили блокирование грузовиков напротив пункта пропуска "Угринов", в очередях около 400 грузовиков

Польские фермеры продолжают ограничивать движение грузовиков на трех пунктах пропуска на польско-украинской границе, где около 400 грузовиков ожидают пересечения, пропуская лишь несколько грузовиков каждые несколько часов.

Общество •   •  10322 просмотра
Блокада на границе с Польшей: фермеры возобновили блокирование грузовиков напротив пункта пропуска "Угринов", в очередях около 400 грузовиков

Организовали побег за границу псевдоволонтерам: двум депутатам сообщено о подозрении

Двум депутатам Харьковщины и бывшей руководительнице аппарата Харьковской ОГА сообщено о подозрении за организацию незаконного пересечения границы 19 псевдоволонтеров. Стоимость таких услуг составляла около 60 000 гривен.

Криминал и ЧП •   •  8513 просмотра
Организовали побег за границу псевдоволонтерам: двум депутатам сообщено о подозрении

Байден и Трамп побеждают еще на четырех праймериз и переходят к подготовке к всеобщим выборам в США

Байден и Трамп получили номинации от своих партий на праймериз, прошедших в Род-Айленде, Коннектикуте, Нью-Йорке и Висконсине, что позволит им взять реванш на президентских выборах 2020 года.

Новости Мира •   •  8375 просмотра
Байден и Трамп побеждают еще на четырех праймериз и переходят к подготовке к всеобщим выборам в США

Более 800 пожилых жителей Часов Яра отказываются от эвакуации - городская администрация

875 преимущественно пожилых жителей остаются в Часовом Яру Донецкой области, несмотря на постоянные обстрелы, отсутствие коммунальных услуг и усилия властей убедить их эвакуироваться, поскольку они чувствуют себя как дома и им некуда идти.

Война •   •  10359 просмотра
Более 800 пожилых жителей Часов Яра отказываются от эвакуации - городская администрация

Столтенберг прокомментировал идею передать "Рамштайн" под контроль НАТО

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг обсудил необходимость более предсказуемой и долгосрочной поддержки Украины, возможно, путем включения украинской Контактной группы в институциональные рамки НАТО для обеспечения надежности и приверженности.

Война •   •  10285 просмотра
Столтенберг прокомментировал идею передать "Рамштайн" под контроль НАТО