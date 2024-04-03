Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Заявление самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко о том, что минск готовит войска к возможным боевым действиям, может быть очередным ИПСО в попытке помочь путину хоть словом, а не делом. Также лукашенко озвучивает свои страхи, ведь боится войны и потери власти. Такие мысли журналисту УНН высказали политолог-международник Максим Яли и политолог Владимир Фесенко.

"Это далеко не первое заявление лукашенко за последние два года с момента начала полномасштабного вторжения, но, как видим, ничего не было, потому что беларусь не имеет достаточного военного потенциала, чтобы существенно добавить мощи российской армии", - сказал Яли.

Также он отметил, что идея войны с Украиной является абсолютно непопулярной в белорусском обществе и может вызвать протесты.

Поэтому, когда в 2022 году помощь во время удачного контрнаступления украинских военных была нужна россии, лукашенко на это не пошел и не пойдет он на это, наверное, и сейчас. Это заявление связано, видимо, с просьбой путина. Обычно он это делает, чтобы растянуть ВСУ, держать достаточное количество бригад на северной границе, соответственно не имея возможности перебросить их на более горячие участки фронта. То есть это, можно сказать, очередное ИПСО со стороны лукашенко в попытке помочь путину хоть словом, а не делом - рассказал Яли.

Также Яли прокомментировал время этого заявления лукашенко о том, что минск готовит войска к возможным боевым действиям.

"Мы сейчас видим, что в информационное пространство вбрасывается информация, что якобы россия готовит новое наступление, и вот как раз на фоне этого (прозвучало это заявление лукашенко - ред.), чтобы добавить напряжения и отвлечь силы ВСУ на севере", - указал он.

Политолог Владимир Фесенко, комментируя заявление лукашенко, отметил, что последнего нужно воспринимать, учитывая его специфику.

"Давайте воспринимать лукашенко, учитывая специфику лукашенко. Его шизофрению и паранойю. В данном случае лукашенко озвучивает собственные страхи. Он говорит, что беларусь готова захватить Сувалкский коридор, и в то же время, что беларусь не хочет войны. В этом весь лукашенко. Он может вчера сказать одно, а завтра - прямо противоположное. В этом специфика стиля лукашенко, именно в такой двойственности. Он пытается играть со всеми, с путиным, с Западом меньше, иногда даже с Китаем", - считает Фесенко.

По его словам, лукашенко таким образом, как он думает, создает вокруг себя пространство для маневра.

С другой стороны он озвучивает свои страхи, он боится войны. Потому что он понимает, что если война придет на территорию беларуси, то он потеряет власть... Он видит, как ведет себя путин, что истерика и агрессия путина значительно выросли, и он видит, что никто не будет реагировать на ультиматумы путина, и поэтому он опасается, что путин может натворить каких-то глупостей. Может снова принудить его, например, к участию в военных действиях. Поэтому он на всякий случай посылает этот сигнал, потому что он не хочет и боится воевать. Он заботится о своей власти - рассказал Фесенко.

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Дополнение

Военный эксперт Дмитрий Снегирев, комментируя заявление самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко о том, что минск готовит войска к возможным боевым действиям, отмечал, что потенциал армии беларуси более чем серьезный, есть соответствующие средства поражения, в частности РСЗО "Полонез", которые могут создать определенные угрозы потенциальному противнику. В первую очередь - странам НАТО, странам Балтии.

Контекст

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заявил, что минск не хочет войны, но готовит войска к возможным боевым действиям.

Утром 2 апреля стало известно, что вооруженные силы беларуси начали военные учения в двух регионах, граничащих с Украиной, Литвой и Польшей. В частности они пройдут на территории Вороновского района Гродненской области.