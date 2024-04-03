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Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
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Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
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СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
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Украина и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности
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Блокада на границе с Польшей: фермеры возобновили блокирование грузовиков напротив пункта пропуска "Угринов", в очередях около 400 грузовиков
Организовали побег за границу псевдоволонтерам: двум депутатам сообщено о подозрении
Байден и Трамп побеждают еще на четырех праймериз и переходят к подготовке к всеобщим выборам в США
Более 800 пожилых жителей Часов Яра отказываются от эвакуации - городская администрация
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Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
Заявление лукашенко о подготовке войск к возможным боевым действиям, скорее всего, является попыткой помочь путину словом, а не делом.
Украина и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности
Украина и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, согласно которому Финляндия предоставляет долгосрочную военную, финансовую и другую помощь Украине в борьбе с российской агрессией.
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
В Ладыжине священник Московского Патриархата Евгений Воробьев устроил очередную провокацию возле Свято-Казанского храма, община которого ранее приняла решение о переходе в Православную Церковь Украины, - бегал с кувалдой, пытался разрушить забор, натравливал на людей собаку.
Почти половина общин в Украине не выделяла средства на пополнение библиотечных фондов
Почти половина территориальных общин в Украине не выделяли средства на пополнение библиотечных фондов в течение двух лет, а меньше всего финансирования выделяли общины Черновицкой и Закарпатской областей.
Главы МИД стран НАТО обсудят создание миссии по поддержке Украины - Сикорский
Министры иностранных дел стран НАТО обсудят создание миссии Альянса по поддержке Украины для обучения украинцев, оказания логистической и другой помощи.
Блокада на границе с Польшей: фермеры возобновили блокирование грузовиков напротив пункта пропуска "Угринов", в очередях около 400 грузовиков
Польские фермеры продолжают ограничивать движение грузовиков на трех пунктах пропуска на польско-украинской границе, где около 400 грузовиков ожидают пересечения, пропуская лишь несколько грузовиков каждые несколько часов.
Организовали побег за границу псевдоволонтерам: двум депутатам сообщено о подозрении
Двум депутатам Харьковщины и бывшей руководительнице аппарата Харьковской ОГА сообщено о подозрении за организацию незаконного пересечения границы 19 псевдоволонтеров. Стоимость таких услуг составляла около 60 000 гривен.
Байден и Трамп побеждают еще на четырех праймериз и переходят к подготовке к всеобщим выборам в США
Байден и Трамп получили номинации от своих партий на праймериз, прошедших в Род-Айленде, Коннектикуте, Нью-Йорке и Висконсине, что позволит им взять реванш на президентских выборах 2020 года.
Более 800 пожилых жителей Часов Яра отказываются от эвакуации - городская администрация
875 преимущественно пожилых жителей остаются в Часовом Яру Донецкой области, несмотря на постоянные обстрелы, отсутствие коммунальных услуг и усилия властей убедить их эвакуироваться, поскольку они чувствуют себя как дома и им некуда идти.
Столтенберг прокомментировал идею передать "Рамштайн" под контроль НАТО
Генеральный секретарь НАТО Столтенберг обсудил необходимость более предсказуемой и долгосрочной поддержки Украины, возможно, путем включения украинской Контактной группы в институциональные рамки НАТО для обеспечения надежности и приверженности.