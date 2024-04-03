Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной. Украина следит за развитием ситуации, готовится к реагированию на возможные сценарии и проводит укрепление границы. Об этом журналисту УНН сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Ситуация на границе остается стабильной. Украина внимательно следит за развитием ситуации, готовится к реагированию на возможные сценарии, проводит укрепление границы - ответил Юсов на вопрос, наблюдает ли разведка какую-то подготовку, сбор сил, формирование группировок на территории беларуси.

Дополнение

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщал, что на территории беларуси в настоящее время не наблюдаются признаки наращивания ударных группировок российских войск.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев, комментируя заявление правителя беларуси александра лукашенко о том, что минск готовит войска к возможным боевым действиям, отметил, что потенциал армии беларуси более чем серьезный, есть соответствующие средства поражения, в частности РСЗО "Полонез", которые могут создать определенные угрозы потенциальному противнику. В первую очередь - странам НАТО, странам Балтии.

Контекст

Правитель беларуси александр лукашенко заявил, что минск не хочет войны, но готовит войска к возможным боевым действиям.

Утром 2 апреля стало известно, что вооруженные силы беларуси начали военные учения в двух регионах, граничащих с Украиной, Литвой и Польшей. В частности, они пройдут на территории Вороновского района Гродненской области.