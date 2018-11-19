Bloomberg предрекает рекордный обвал биткоина
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Стоимость биткоина может упасть до 1,5 тыс. долл. Об этом заявили аналитики Bloomberg Intelligence, передает УНН.
"Стоимость биткоина может упасть до 1,5 тыс. долл, что будет означать еще одно падение более чем на 70% от текущего уровня", - говорится в сообщении.
Аналитики издания напомнили, что в прошлую среду цифровой токен упал на 12%.
"В этом году он (биткоин - ред.) потерял более 60% своей стоимости", - говорится в сообщении.
В частности, главный специалист по инвестициям Creative Planning Питер Меллоук обратил внимание на слабые финансовые результаты за третий квартал производителя GPU — Nvidia. Продажи связанных с майнингом криптовалют продуктов компании продолжают падать, и аналитик считает это негативным сигналом для рынка.
Напомним, многие страны мира опасаются легализации криптовалют.
Ранее УНН сообщал, что в Америке биткоин считают "сверхрисковым активом".
Украина, тем временем, продолжает определяться в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.
В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.
Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.
Более того, соавтором своего законопроекта о биткоинах Рыбалка сделал гражданскую супругу Анастасию Байбородину. И этот поступок коллеги радикала по партии назвали как минимум “неэтичным”.