Bloomberg пророкує рекордний обвал біткоїна
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Вартість біткоїна може впасти до 1,5 тис. дол. Про це заявили аналітики Bloomberg Intelligence, передає УНН.
"Вартість біткоїна може впасти до 1,5 тис. дол, що буде означати ще одне падіння більш ніж на 70% від поточного рівня", - йдеться в повідомленні.
Аналітики видання нагадали, що в минулу середу цифровий токен впав на 12%.
"У цьому році він (біткоїн - ред.) втратив більше 60% своєї вартості", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, головний спеціаліст з інвестицій Creative Planning Пітер Меллоук звернув увагу на слабкі фінансові результати за третій квартал виробника GPU - Nvidia. Продажі пов'язаних з майнінгом криптовалют продуктів компанії продовжують падати, і аналітик вважає це негативним сигналом для ринку.
Нагадаємо, багато країн світу побоюються легалізації криптовалют.
Раніше УНН повідомляв, що в Америці біткоїн вважають "надризиковим активом".
Україна, тим часом, продовжує визначатися в питанні регулювання ринку криптовалют з точки зору законодавства.
У парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ.
Автором одного з законопроектів про криптовалюти є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (в минулому році його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ, правда, експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським.
Більше того, співавтором свого законопроекту про біткоїн Рибалка зробив цивільну дружину Анастасію Байбородіну. І цей вчинок колеги радикала по партії назвали як мінімум "неетичним".