Bloomberg пророкує рекордний обвал біткоїна

"Вартість біткоїна може впасти до 1,5 тис. дол, що буде означати ще одне падіння більш ніж на 70% від поточного рівня", - йдеться в повідомленні.

Аналітики видання нагадали, що в минулу середу цифровий токен впав на 12%.

"У цьому році він (біткоїн - ред.) втратив більше 60% своєї вартості", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, головний спеціаліст з інвестицій Creative Planning Пітер Меллоук звернув увагу на слабкі фінансові результати за третій квартал виробника GPU - Nvidia. Продажі пов'язаних з майнінгом криптовалют продуктів компанії продовжують падати, і аналітик вважає це негативним сигналом для ринку.

Нагадаємо, багато країн світу побоюються легалізації криптовалют.

Раніше УНН повідомляв, що в Америці біткоїн вважають "надризиковим активом".

Україна, тим часом, продовжує визначатися в питанні регулювання ринку криптовалют з точки зору законодавства.

У парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ.

Автором одного з законопроектів про криптовалюти є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (в минулому році його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ, правда, експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським.

Більше того, співавтором свого законопроекту про біткоїн Рибалка зробив цивільну дружину Анастасію Байбородіну. І цей вчинок колеги радикала по партії назвали як мінімум "неетичним".