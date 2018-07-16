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Bloomberg назвал главу Amazon самым богатым человеком в современной истории

Bloomberg назвал главу Amazon самым богатым человеком в современной истории

Киев  •  УНН

 • 8828 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Состояние основателя и главы компании Amazon Джеффа Безоса вышла планку в 150 млрд долларов, сообщает Bloomberg. С учетом изменения курса доллара, это делает его самым богатым человеком планеты с 1982 года, когда был опубликован первый рейтинг миллиардеров Forbes, передает УНН.

По оценке Bloomberg, за год состояние 54-летнего Безоса выросла почти на 52 млрд долл. Еще 7 июля Bloomberg давал меньшую оценку состоянию Безоса - в 142 млрд долл. Сейчас в Безоса в распоряжении состояние, которое на 55 млрд долларов больше, чем у второго в списке миллиардеров основателя Microsoft Билла Гейтса.

Агентство отмечает, что в 1999 году, на пике «бума доткомов» (экономического пузыря, сформировавшегося из-за резкого роста цены акций интернет-компаний в конце 1990-х годов), состояние Гейтса, богатейшего на тот момент человека планеты, достигало 100 млрд дол. Это равно 149 млрд дол. по текущему курсу доллара. Перешагнув эту отметку, Безос стал богатейшим человеком в современной истории.

Для сравнения, в 2017 году Всемирный банк оценивал размер ВВП Болгарии по паритету покупательной способности в 143,85 млрд дол. Состояние Безоса больше, чем ВВП Грузии, Монголии, Эстонии и Армении вместе взятых.

Оценку Bloоmberg также подтверждает регулярно обновляющийся рейтинг миллиардеров журнала Forbes. В списке Forbes The World's Billionaires состояние Безоса оценивается в 149,7 млрд дол.

Второе место в списке Bloomberg занимает Билл Гейтс с состоянием в 95,5 млрд долларов. Как отмечает агентство, состояние основателя Microsoft также мог переступить порог в 150 млрд долл., если бы он с 1996 года не передавал часть средств на благотворительность. Третьим в списке указано инвестора Уоррена Баффета (83 млрд долл.), вновь потеснив основателя Facebook Марка Цукерберга (82,9 млрд долл.).

Самым богатым Украинские уже несколько лет подряд остается владелец компании СКМ Ринат Ахметов. Он занимает 334-ю строчку рейтинга. Его состояние оценивается в 5,5 миллиарда долларов.

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