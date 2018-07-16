Bloomberg назвав главу Amazon найбагатшою людиною в сучасній історії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Статки засновника і голови компанії Amazon Джеффа Безоса подолало планку в 150 млрд доларів, повідомляє Bloomberg. З урахуванням зміни курсу долара, це робить його найбагатшою людиною планети зі 1982 року, коли був опублікований перший рейтинг мільярдерів Forbes, інформує УНН.
За оцінкою Bloomberg, за рік статки 54-річного Безоса зросла майже на 52 млрд дол.. Ще 7 липня Bloomberg давав меншу оцінку стану Безоса — в 142 млрд дол.. Зараз у Безоса в розпорядженні статок, який на 55 млрд доларів більший, ніж у другого в списку мільярдерів засновника Microsoft Білла Гейтса.
Агентство відзначає, що в 1999 році, на піку “буму доткомів” (економічного міхура, сформованого через різке зростання ціни акцій інтернет-компаній у кінці 1990-х років), статки Гейтса, найбагатшої на той момент людини планети, досягли 100 млрд. Це дорівнює 149 млрд за поточним курсом долара. Переступивши цю позначку, Безос став найбагатшою людиною в сучасній історії.
Для порівняння, в 2017 році Всесвітній банк оцінював розмір ВВП Болгарії за паритетом купівельної спроможності в 143,85 млрд дол.. Статки Безоса більші, ніж ВВП Грузії, Монголії, Естонії та Вірменії разом узятих.
Нагадаємо, оцінку Bloоmberg також підтверджує рейтинг мільярдерів журналу Forbes. У списку Forbes The World’s Billionaires стан Безоса оцінюється в 149,7 млрд доларів.
Друге місце в списку Bloomberg займає Білл Гейтс зі статком у 95,5 млрд доларів. Як відзначає агентство, статок засновника Microsoft також міг переступити поріг у 150 млрд дол., якби він з 1996 року не передавав частину коштів на благодійність. Третім у списку вказано інвестора Уоррена Баффета (83 млрд дол.), який знову потіснив засновника Facebook Марка Цукерберга (82,9 млрд дол.).
Найбагатшим українцем уже кілька років поспіль залишається власник компанії СКМ Рінат Ахметов. Він займає 334-ту сходинку рейтингу. Його статки оцінюють у 5,5 мільярда доларів.