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Bloomberg: Facebook может отказаться от политической рекламы перед выборами президента США

Bloomberg: Facebook может отказаться от политической рекламы перед выборами президента США

Киев • УНН

 • 12122 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Американская компания Facebook рассматривает возможность запрета размещения политической рекламы в одноименной социальной сети накануне президентских выборов в США. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

По их данным, компания хочет отказаться от рекламы политической направленности, чтобы минимизировать количество публикаций, содержащих заведомо ложную информацию, или вводящую пользователей в заблуждение. Отмечается, что решение еще не принято. Источники агентства утверждают, что в Facebook опасаются, что полный запрет политической рекламы может осложнить ведение предвыборных кампаний кандидатов в президенты и ограничить их возможности реагировать на текущий новостной порядок.

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По информации Bloomberg, алгоритмы Facebook на данный момент не проверяют рекламные публикации политиков на достоверность.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет бывший вице-президент США Джозеф Байден, от республиканцев — нынешний президент Дональд Трамп.

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