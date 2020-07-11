Bloomberg: Facebook може відмовитися від політичної реклами перед виборами президента США

За їхніми даними, компанія хоче відмовитися від реклами політичної спрямованості, щоб мінімізувати кількість публікацій, що містять завідомо неправдиву інформацію, або таку, що вводить користувачів в оману. Відзначається, що рішення ще не прийнято. Джерела агентства стверджують, що в Facebook побоюються, що повна заборона політичної реклами може ускладнити ведення передвиборних кампаній кандидатів в президенти і обмежити їх можливості реагувати на поточну новинну порядку.

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За інформацією Bloomberg, алгоритми Facebook на даний момент не перевіряють рекламні публікації політиків на достовірність.

59-і вибори президента США намічені на 3 листопада. Кандидатом від демократів на них, як очікується, буде колишній віце-президент США Джозеф Байден, від республіканців — нинішній президент Дональд Трамп.

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