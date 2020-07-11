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19 березня, 18:42 • 86705 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 128947 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 111932 перегляди

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19 березня, 10:24 • 126528 перегляди

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Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 131569 перегляди

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Bloomberg: Facebook може відмовитися від політичної реклами перед виборами президента США

Bloomberg: Facebook може відмовитися від політичної реклами перед виборами президента США

Київ • УНН

 • 12119 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Американська компанія Facebook розглядає можливість заборони розміщення політичної реклами в однойменній соціальній мережі напередодні президентських виборів в США. Про це повідомило в п’ятницю агентство Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.

За їхніми даними, компанія хоче відмовитися від реклами політичної спрямованості, щоб мінімізувати кількість публікацій, що містять завідомо неправдиву інформацію, або таку, що вводить користувачів в оману. Відзначається, що рішення ще не прийнято. Джерела агентства стверджують, що в Facebook побоюються, що повна заборона політичної реклами може ускладнити ведення передвиборних кампаній кандидатів в президенти і обмежити їх можливості реагувати на поточну новинну порядку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибори у США: Байден здобув перемогу на праймеріз демократів у Нью-Джерсі та Делавері

За інформацією Bloomberg, алгоритми Facebook на даний момент не перевіряють рекламні публікації політиків на достовірність.

59-і вибори президента США намічені на 3 листопада. Кандидатом від демократів на них, як очікується, буде колишній віце-президент США Джозеф Байден, від республіканців — нинішній президент Дональд Трамп.

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