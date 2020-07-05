Каньє Вест знову заявив про бажання балотуватись у президенти США

ukru
19 березня, 18:42 • 97181 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 136706 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 115599 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 129978 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 134493 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 124156 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 168936 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125825 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125430 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124299 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 76797 перегляди
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

00:24 • 32914 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 117247 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 93022 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 43777 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 109336 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 114188 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 106688 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 168938 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 128129 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 72088 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 78237 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 112701 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 130349 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 129320 перегляди
Актуальне
Каньє Вест знову заявив про бажання балотуватись у президенти США

Каньє Вест знову заявив про бажання балотуватись у президенти США

Київ • УНН

 • 13815 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Реп-виконавець Каньє Уест написав в своєму Twitter, що планує балотуватися на пост президента США, передає УНН.

“Тепер ми повинні реалізувати надії Америки, довіряючи Богові, об’єднуючи наше бачення і ладу наше майбутнє”, — заявив він.

Музикант не пояснив, в якому саме році він має намір взяти участь в кампанії, однак до своєї публікації додав хештег “Бачення 2020”. Цього року терміни реєстрації кандидатів вже вийшли.

Неясно, наскільки серйозні наміри Уеста. ABC News допускає, що його твіт може бути пов’язаний з бажанням прорекламувати свій новий альбом “God’s Country” і трек з нього Wash Us in the Blood, який був випущений раніше на цьому тижні.

Уест не вперше говорить про намір брати участь у виборах президента США. Як зазначає Forbes, він заявив про це в 2015 році під час виступу на церемонії нагородження MTV Video Music Awards. Три роки по тому в ефірі чиказької радіостанції Power 92.3 FM музикант також сказав, що розглядає можливість балотуватися: “Так. Це на 100% може статися. 2024 рік”. Висування на вибори президента допускала і дружина репера, модель і телеведуча реаліті-шоу Кім Кардашьян.

У 2016 році Уест заявив про підтримку чинного глави держави Дональда Трампа, однак, як пише Forbes, з часом музикант змінив свою позицію. У жовтні 2018 року репер написав у своєму Twitter, що його “використовували для поширення повідомлень, в які він не вірить”. Уест додав, що віддаляється від політики і має намір зосередитися на творчості.

У квітні Forbes визнав Уеста мільярдером, оцінивши його статки в 1,3 млрд доларів. Сам музикант стверджував, що воно перевищує позначку 3 млрд доларів.

В цьому році вибори президента США пройдуть 3 листопада. Основний суперник республіканця Трампа — кандидат від Демократичної партії, колишній віце-президент Джо Байден.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32