Каньє Вест знову заявив про бажання балотуватись у президенти США

“Тепер ми повинні реалізувати надії Америки, довіряючи Богові, об’єднуючи наше бачення і ладу наше майбутнє”, — заявив він.

Музикант не пояснив, в якому саме році він має намір взяти участь в кампанії, однак до своєї публікації додав хештег “Бачення 2020”. Цього року терміни реєстрації кандидатів вже вийшли.

Неясно, наскільки серйозні наміри Уеста. ABC News допускає, що його твіт може бути пов’язаний з бажанням прорекламувати свій новий альбом “God’s Country” і трек з нього Wash Us in the Blood, який був випущений раніше на цьому тижні.

Уест не вперше говорить про намір брати участь у виборах президента США. Як зазначає Forbes, він заявив про це в 2015 році під час виступу на церемонії нагородження MTV Video Music Awards. Три роки по тому в ефірі чиказької радіостанції Power 92.3 FM музикант також сказав, що розглядає можливість балотуватися: “Так. Це на 100% може статися. 2024 рік”. Висування на вибори президента допускала і дружина репера, модель і телеведуча реаліті-шоу Кім Кардашьян.

У 2016 році Уест заявив про підтримку чинного глави держави Дональда Трампа, однак, як пише Forbes, з часом музикант змінив свою позицію. У жовтні 2018 року репер написав у своєму Twitter, що його “використовували для поширення повідомлень, в які він не вірить”. Уест додав, що віддаляється від політики і має намір зосередитися на творчості.

У квітні Forbes визнав Уеста мільярдером, оцінивши його статки в 1,3 млрд доларів. Сам музикант стверджував, що воно перевищує позначку 3 млрд доларів.

В цьому році вибори президента США пройдуть 3 листопада. Основний суперник республіканця Трампа — кандидат від Демократичної партії, колишній віце-президент Джо Байден.