Канье Уэст снова заявил о желании баллотироваться в президенты США

“Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее”, — заявил он.

Музыкант не объяснил, в каком именно году он намерен принять участие в кампании, однако к своей публикации добавил хэштег “Видение 2020”. В этом году сроки регистрации кандидатов уже вышли.

Неясно, насколько серьезны намерения Уэста. ABC News допускает, что его твит может быть связан с желанием прорекламировать свой новый альбом “God’s Country” и трек с него Wash Us in the Blood, который был выпущен ранее на этой неделе.

Уэст не первый раз говорит о намерении участвовать в выборах президента США. Как отмечает Forbes, он заявил об этом в 2015 году во время выступления на церемонии награждения MTV Video Music Awards. Три года назад в эфире чикагской радиостанции Power 92.3 FM музыкант также сказал, что рассматривает возможность баллотироваться: “Да. Это на 100% может произойти. 2024 год”. Выдвижение на выборы президента допускала и жена рэпера, модель и телеведущая реалити-шоу Ким Кардашьян.

В 2016 году Уэст заявил о поддержке действующего главы государства Дональда Трампа, однако, как пишет Forbes, со временем музыкант изменил свою позицию. В октябре 2018 года рэпер написал в своем Twitter, что его “использовали для распространения сообщений, в которые он не верит”. Уэст добавил, что удаляется от политики и намерен сосредоточиться на творчестве.

В апреле Forbes признал Уэста миллиардером, оценив его состояние в 1,3 млрд долларов. Сам музыкант утверждал, что оно превышает отметку 3 млрд долларов.

В этом году выборы президента США пройдут 3 ноября. Основной соперник республиканца Трампа — кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден.