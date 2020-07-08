Вибори у США: Байден здобув перемогу на праймеріз демократів у Нью-Джерсі та Делавері

Обробка бюлетенів ще не завершена, однак, як зазначає видання, вже на даному етапі можна говорити про впевнену перемогу Байдена в обох штатах. За підсумками підрахунку голосів з 29% виборчих дільниць в Нью-Джерсі, підтримка Байдена серед жителів цього штату становить 87,5%. У Делавері, де підраховані дані з дільниць, колишній віце-президент заручився голосами 89,9% виборців. Сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс, який 8 квітня вийшов з передвиборчої гонки, отримує 12% і 7,1% голосів відповідно.

За підсумками первинних виборів в Нью-Джерсі будуть розподілені голоси 126 делегатів, які на майбутньому в серпні національному з’їзді демократів підтримають того чи іншого претендента на висування кандидатом у президенти США від партії. У Делавері будуть розподілені голоси 21 делегата. Спочатку праймеріз в Делавері і Нью-Джерсі мали відбутися 28 квітня і 2 червня відповідно, проте вони були перенесені на більш пізній термін через пандемію захворювання, що викликається новим коронавірусом.

Байден, згідно з останніми оцінками The New York Times, заручився підтримкою 2 196 делегатів. Щоб стати кандидатом у президенти в першому турі голосування на з’їзді демократів, претенденту необхідно отримати голоси 1 991 делегата. Байден подолав цю позначку 5 червня. Національний з’їзд Демократичної партії США, на якому Байдена повинні назвати кандидатом на найвищу державну посаду в країні, перенесений через пандемію коронавірусу на 17-20 серпня. Він пройде в Мілуокі (штат Вісконсін).

Чинний американський лідер Дональд Трамп також вже отримав достатню кількість голосів делегатів партійного з’їзду для висування кандидатом від республіканців на президентських виборах. 59-ті вибори президента США заплановані на 3 листопада.