Bloomberg: Британия предупредила Молдову об угрозе гибридных атак со стороны рф

Накануне президентских выборов и референдума в Молдове, россия планирует развернуть против Кишинева ряд гибридных атак. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В издании рассказали, что Британия поделится разведданными с молдавскими властями, чтобы помочь ей противостоять предполагаемой угрозе со стороны российских оперативников в ближайшие месяцы.

Во вторник, 30 апреля, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой встретится с министром промышленности и экономической безопасности Великобритании Нусрат Гани в Лондоне. Стороны планируют обсудить "подрывное вмешательство России".

Зеленский считает, что путин может попытаться провести сухопутную операцию в странах Балтии или Молдове

Дополнение

В Bloomberg добавляют, что на прошлой неделе Попшой в интервью заявил, для подрыва демократии в Молдове Кремль использует разнообразные методы - от дипфейков, созданных искусственным интеллектом, до мешков с наличными.

Напомним

Зимой президент Майя Санду предупредила, что в этом году весной Россия снова попытается дестабилизировать ситуацию в Молдове.