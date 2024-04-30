Bloomberg: Британия предупредила Молдову об угрозе гибридных атак со стороны рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  112010 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  124506 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  187904 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  162054 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  185734 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  160384 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142684 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126881 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  98513 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  86365 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

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США отказали в визе российскому дипломату, который собирался на сессию Генассамблеи ООН

США отказали в визе российскому дипломату, который собирался на сессию Генассамблеи ООН

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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  281550 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

26 апреля 2024, 13:48  •  278050 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  307732 просмотра

Bloomberg: Британия предупредила Молдову об угрозе гибридных атак со стороны рф

В преддверии президентских выборов и референдума в Молдове россия планирует осуществить серию гибридных атак против Кишинева, включая дезинформацию, созданную искусственным интеллектом, и финансовые стимулы, согласно разведданным, которыми поделилась Британия, чтобы помочь Молдове противостоять предполагаемой российской угрозе.

Новости Мира •   •  2469 просмотра
Bloomberg: Британия предупредила Молдову об угрозе гибридных атак со стороны рф

30 апреля: Международный день джаза, День прически, День прически

30 апреля меломаны всего мира отмечают Международный день джаза, учрежденный ЮНЕСКО в 2011 году в честь уникального импровизационного музыкального стиля с глубокими африканскими корнями, зародившегося в Новом Орлеане.

УНН Lite •   •  5644 просмотра
30 апреля: Международный день джаза, День прически, День прически

Тепло и без осадков: какой будет погода 30 апреля

Во вторник, 30 апреля, в большинстве областей Украины ожидается теплая малооблачная погода без осадков, температура ночью 4-9°C, днем 18-23°C, кроме Закарпатья, где температура может подняться до 25°C.

Общество •   •  4179 просмотра
Тепло и без осадков: какой будет погода 30 апреля

США отказали в визе российскому дипломату, который собирался на сессию Генассамблеи ООН

США не выдали визу российскому дипломату, который должен был принять участие в заседании комитета Генеральной Ассамблеи ООН. В рф назвали это нарушением обязательств как страны, принимающей штаб-квартиру ООН.

Новости Мира •   •  4747 просмотра
США отказали в визе российскому дипломату, который собирался на сессию Генассамблеи ООН

Финский авиаперевозчик отменяет часть рейсов в Эстонию из-за глушения Россией сигнала GPS

Авиаперевозчик Finnair временно приостанавливает полеты в Тарту из-за помех GPS, влияющих на заход на посадку и посадку самолетов.

Новости Мира •   •  5118 просмотра
Финский авиаперевозчик отменяет часть рейсов в Эстонию из-за глушения Россией сигнала GPS

Сын президента США Хантер Байден будет судиться с телеканалом Fox News из-за клеветы

Хантер Байден планирует подать в суд на Fox News за клевету, незаконную публикацию украденных интимных фотографий и выставление его в ложном свете с целью получения финансовой выгоды.

Новости Мира •   •  5691 просмотра
Сын президента США Хантер Байден будет судиться с телеканалом Fox News из-за клеветы

Нардепы Ивахив и Палица уже почти год не посещают заседания Рады - Bihus.Info

Двое народных депутатов, Степан Ивахив и Игорь Палица, уже больше года не посещают заседания Верховной Рады, мотивируя это недовольством ролью парламента и присутствием в нем членов "Оппозиционной платформы - За жизнь", соответственно.

политика •   •  13763 просмотра
Нардепы Ивахив и Палица уже почти год не посещают заседания Рады - Bihus.Info

На Филиппинах из-за аномальной жары закрыли тысячи школ

На Филиппинах занятия во всех школах приостановлены из-за сильной жары, температура которой достигает 50 градусов по Цельсию, что усиливается климатическим явлением Эль-Ниньо.

Новости Мира •   •  10655 просмотра
На Филиппинах из-за аномальной жары закрыли тысячи школ

В "Армию восстановления" привлекли почти 120 тысяч украинцев

По состоянию на 29 апреля 2024 года Государственная служба занятости выдала 118 152 направления безработным на общественные работы в рамках проекта "Армия восстановления", при этом больше всего направлений выдала Харьковская область - 21 983.

Общество •   •  10336 просмотра
В "Армию восстановления" привлекли почти 120 тысяч украинцев

В Торонто открылась фотовыставка посвященная осаде Мариуполя оккупационными войсками рф

В фотовыставку "Мариуполь" входит 40 фотографий Евгения Малолетки и Мстислава Чернова из жизни украинского города во время его осады российских оккупационных войск в 2022 году.

Культура •   •  9458 просмотра
В Торонто открылась фотовыставка посвященная осаде Мариуполя оккупационными войсками рф