Зеленский считает, что путин может попытаться провести сухопутную операцию в странах Балтии или Молдове

путин может решиться на проведение сухопутной операции в стране, которая не имеет ядерного потенциала, - Молдове или странах Балтии. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью французским медиа BFM TV и Le Monde, пишет УНН.

Детали

Владимир Зеленский отметил, путин вряд ли использует ядерное оружие или решится на вторжение в страну, которая имеет ядерный потенциал. Но путин может начать сухопутную операцию в странах, которые такого потенциала не имеют.

Сухопутная операция может касаться балтийских государств, если это НАТО, может быть Молдова. Я уверен, что он будет дестабилизировать Казахстан, для того, чтобы иметь диалог с Китаем. Его планы понятны: чем больше дестабилизационных точек в мире, тем больше его переговорная позиция. Вот что делает путин, ему не нужно уничтожить полностью то или иное государство в мире, для переговоров достаточно его дестабилизировать и занять какую-то часть этого государства - сказал Владимир Зеленский.

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