Зеленский считает, что путин может попытаться провести сухопутную операцию в странах Балтии или Молдове

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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
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мид россии вызвал посла Швейцарии из-за решения о конфискации активов
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