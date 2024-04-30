Bloomberg: Британія попередила Молдову про загрозу гібридних атак з боку рф
Київ • УНН
Напередодні президентських виборів і референдуму в Молдові росія планує здійснити серію гібридних атак проти Кишинева, включаючи дезінформацію, створену штучним інтелектом, і фінансові стимули, згідно з розвідданими, якими поділилася Британія, щоб допомогти Молдові протистояти передбачуваній російській загрозі.
Напередодні президентських виборів та референдуму у Молдові, росія планує розгорнути проти Кишинева низку гібридних атак. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.
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У виданні розповіли, що Британія поділиться розвідданими з молдовською владою, щоб допомогти їй протистояти передбачуваній загрозі з боку російських оперативників у найближчі місяці.
У вівторок, 30 квітня, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой зустрінеться з міністром промисловості та економічної безпеки Великої Британії Нусрат Гані в Лондоні. Сторони планують обговорити "підривне втручання росії".
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У Bloomberg додають, що минулого тижня Попшой у інтерв’ю заявив, для підриву демократії в Молдові Кремль використовує різноманітні методи — від діпфейків, створених штучним інтелектом, до мішків з готівкою.
Нагадаємо
Взимку президентка Мая Санду попередила, що цьогоріч навесні росія знову спробує дестабілізувати ситуацію у Молдові.