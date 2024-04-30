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Bloomberg: Британія попередила Молдову про загрозу гібридних атак з боку рф

Bloomberg: Британія попередила Молдову про загрозу гібридних атак з боку рф

Київ • УНН

 • 18772 перегляди

Напередодні президентських виборів і референдуму в Молдові росія планує здійснити серію гібридних атак проти Кишинева, включаючи дезінформацію, створену штучним інтелектом, і фінансові стимули, згідно з розвідданими, якими поділилася Британія, щоб допомогти Молдові протистояти передбачуваній російській загрозі.

Напередодні президентських виборів та референдуму у Молдові, росія планує розгорнути проти Кишинева низку гібридних атак. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі 

У виданні розповіли, що Британія поділиться розвідданими з молдовською владою, щоб допомогти їй протистояти передбачуваній загрозі з боку російських оперативників у найближчі місяці.

У вівторок, 30 квітня, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой зустрінеться з міністром промисловості та економічної безпеки Великої Британії Нусрат Гані в Лондоні. Сторони планують обговорити  "підривне втручання росії".

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Доповнення

У Bloomberg додають, що минулого тижня Попшой у інтерв’ю заявив, для підриву демократії в Молдові Кремль використовує різноманітні методи — від діпфейків, створених штучним інтелектом, до мішків з готівкою.

Нагадаємо

Взимку президентка Мая Санду попередила, що цьогоріч навесні росія знову спробує дестабілізувати ситуацію у Молдові.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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