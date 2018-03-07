Блокировка регистрации налоговых накладных заработает с 22 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Сегодня, 7 марта, постановление КМУ № 117, которым утверждены порядки остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных опубликовано в “Урядовом курьере”, передает УНН.
Согласно тексту документа, постановление вступит в силу через 15 дней со дня его опубликования. Итак, с 22 марта 2018 года снова заработает блокировка НН/РК.
Ранее сообщалось, что в декабря 2017 года работа системы рисков по НДС была остановлена для того, чтобы наработать согласованное решение, которое не будет нести значительных рисков для бизнеса и одновременно станет эффективным инструментом борьбы со схемами по хищению НДС.
Напомним, 3 марта 2018 года постановление Кабмина № 117 было опубликовано на “Правительственном портале”.