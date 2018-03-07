Блокування реєстрації податкових накладних запрацює з 22 березня

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Сьогодні, 7 березня, постанову КМУ № 117, якою затверджено порядки зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних опубліковано в “Урядовому кур’єрі”, передає УНН.

Згідно з текстом документу, постанова набере чинності через 15 днів з дня її опублікування. Отже, з 22 березня 2018 року знову запрацює блокування ПН/РК.

Раніше повідомлялось, що у грудні 2017 року роботу системи ризиків з ПДВ було зупинено для того, щоб напрацювати узгоджене рішення, яке не нестиме значних ризиків для бізнесу і водночас буде ефективним інструментом боротьби зі схемами з розкрадання ПДВ.

Нагадаємо, 3 березня 2018 року постанова кабміну № 117 була опублікована на “Урядовому порталі”.

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