Блокировка бухт Севастополя: будут судить командира бригады ракетных кораблей Черноморского флота РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Под процессуальным руководством прокуроров Департамента преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора следователями Главного следственного управления СБУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению командира 41 бригады ракетных кораблей Черноморского флота Российской Федерации. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.
Ему инкриминируют совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, ведение агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины).
Детали
“Во время досудебного расследования установлено, что 28 февраля 2014 года на основании приказов командира вооруженные автоматическим стрелковым оружием около 50 военнослужащих бригады ЧФ РФ окружили периметр территории Севастопольского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины и под угрозой применения оружия заблокировали пропуск на территорию воинской части личного состава и военного транспорта”, — указано в сообщении.
Кроме того, 28 февраля 2014 года по распоряжению командира 41 бригады ракетных кораблей ЧФ РФ на внешнем рейде Балаклавской бухты г. Севастополь был размещен малый ракетный катер таким образом, чтобы препятствовать свободному выходу из бухты корабельно-катерного состава Севастопольского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины. В течение того же дня морские суда ЧФ РФ также заблокировали выход из Стрелецкой бухты г. Севастополь судов вспомогательного флота Севастопольской военно-морской базы ВМС Вооруженных Сил Украины, среди которых: корвет “Луцк”, большая подводная лодка “Запорожье”, корабль управления “Донбасс”, корвет “Хмельницкий”, ракетный корвет “Приднепровье” и ракетный катер “Прилуки”.
Дополнение
По результатам проведения специального предварительного расследования обвинительный акт по данному представителя руководящего состава ЧФ РФ направлен в суд для рассмотрения по существу.